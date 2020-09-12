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    籲迪士尼下架《花木蘭》 黃之鋒投書英媒怒轟：配合中共大外宣

    前香港眾志副秘書長黃之鋒11日投稿於英國《獨立報》，痛批真人版《花木蘭》結尾向中國新疆政府致謝，是在為中國迫害維吾爾人的暴行「擦脂抹粉」。圖為真人版《花木蘭》劇照。（美聯社）

    前香港眾志副秘書長黃之鋒11日投稿於英國《獨立報》，痛批真人版《花木蘭》結尾向中國新疆政府致謝，是在為中國迫害維吾爾人的暴行「擦脂抹粉」。圖為真人版《花木蘭》劇照。（美聯社）

    2020/09/12 00:47

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長黃之鋒11日投稿於英國《獨立報》，痛批真人版《花木蘭》結尾向中國新疆政府致謝，是在為中國迫害維吾爾人的暴行「擦脂抹粉」，並呼籲迪士尼影業下架《花木蘭》這部攸關人權爭議的電影。

    黃之鋒在英媒《獨立報》發表題為「為中國打壓維吾爾族粉飾太平的花木蘭電影」的文章，他指出，除了真人版《花木蘭》女主角劉亦菲表明力挺素來以濫暴聞名於世的港警引起爭議，迪士尼影業在電影片尾向新疆管理維吾爾集中營的地方政府致謝，無視於中國政府針對維吾爾人進行種族滅絕的迫害。

    黃之鋒指出，無數的維吾爾穆斯林被拘留在新疆集中營內，受到酷刑與虐待。而各界對於《花木蘭》的強烈反感與抵制熱潮引起了國際媒體的關注，這部原意為娛樂觀眾的電影，卻引致了關心人權與自由的人們的痛苦。

    黃之鋒指出，迪士尼影業必須說明他們與新疆政府達成什麼協議，從新疆政府那邊得到什麼補助、贊助，現在《花木蘭》已被廣泛視為配合中國宣傳（propaganda），意圖洗白（whitewash）維吾爾集中營的形象。

    文末，黃之鋒呼籲迪士尼影業應將真人版《花木蘭》電影從其串流平台下架，並表明對於新疆議題的立場。

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