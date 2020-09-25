中共安插漢人住進新疆人家 頻騷擾女主人還想爬上床

透過維吾爾人西迪克的現身說法，讓民眾可以進一步得知，現在新疆正遭受中國政府嚴密監控，甚至傳出「性侵」案件，他們無力阻擋政府，只能用寫書方式記錄創傷情節。（美聯社）

2020/09/25 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族人西迪克（Qelbinur Sidik）曾親眼目睹，中國政府是如何一步步控制新疆，她稱「結對認親」是一項強制政策，中國政府會安插漢人，進入到維族家庭內進行監控，西迪克甚至曾被政府布署的「親戚」性騷擾，好不容易她現在逃亡到歐洲，不過還有許多維族正面臨同樣的待遇，因此她打算出書，告訴全世界的人，中國政府是用什麼方式去施壓他們。

據《寒冬》（BITTER WINTER）報導，西迪克是少數逃出新疆的維吾爾人之一，幾個月前她以「國外治病」為由，順利拿到護照到歐洲，條件是她丈夫要留在中國國內。但她也表示，她所遭受到痛苦太多，甚至「無法說服自己回國」。

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自2016年陳全國卸任西藏黨委書記，並當上新疆維吾爾自治區黨委書記之後，便開始實施鐵腕治疆政策。為了達到同化，陳全國的政策是「結對認親」，這項政策是強制措施，要求百萬中共幹部住進維吾爾人家裡，與他們同吃、同住、同睡、同勞動、同學習。

2017年12月，中共政府也證實了這些決定的存在，並稱這是「民族團結結親週」，擴大「認親」計劃，強行將100萬中共幹部結對並安排他們住進與他們結親的家庭，而這些家庭必須把他們當作自己的「親戚」。從每三個月的同住、同吃一週，進一步變成每月一週，若是反抗中共政府，也會被視為顛覆政權。

「同住」在西迪克家的是她丈夫的56歲老闆，老闆有一個孩子，剛開始「同住」時，老闆和他老婆也會一起來，但日後老闆老婆以不想增加西迪克的負擔為由就沒來了。

沒想到這才是噩夢的開始，西迪克說，她丈夫的老闆時時刻刻想爬上她的床，並帶有各種性暗示的話。西迪克一次次的婉拒，然而她總認為丈夫保護不了他，頻頻用維吾爾語與丈夫大吵，每當他們的「親戚」問起發生什麼事，西迪克總只能隨便編個理由去面對「親戚」。

西迪克的丈夫外出時，「親戚」會變得非常過分，像是會在廚房與西迪克獨處，並只穿一條短褲，趁著西迪克做飯時，對她性騷擾。

然而在「結對認親」計劃下，新疆的各種性騷擾與強姦早已司空見慣。而一個人的憑空消失，更是見怪不怪，當鄰居談到誰家的兒子或男性親戚消失時，鄰居之間只能開玩笑地說，「他去學習了」。間接的，西迪克又再一次承認「新疆教育營」的存在。

儘管現在西迪克已逃到歐洲，但並沒有「絕對的」安全，她辦理6個月的簽證，但是她一到歐洲的一個月後，就開始接到中國警方詢問她，「妳什麼時候回來？妳去那裡的時間還不夠長嗎？」今年2月，她被告知如果3月1日還不回國，她的撫恤金將停發。那段時間，丈夫也不斷打來電話，表示政府一直來詢問西迪克的下落，然而她並沒有馬上回家，到了今年5月，丈夫甚至告訴她，他已經按照伊斯蘭教法律與她離婚了。

而在前2週，她更接到計劃生育委員會打來的電話，追問她有關子宮避孕器的細節，以及是否有摘下子宮避孕器。她知道，若是老實交代，摘下子宮避孕器的醫生一定會被關進「新疆教育營」，於是她總是搪塞這些問題，卻始終「躲不過他們」。

西迪克表示，有許多維族的女性現在正面臨痛苦創傷，她卻願意挺出來發聲，她說，她正在寫一本書，想把中共對他們新疆所作所為都揭露出來，公諸於世。

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