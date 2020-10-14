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    美軍機深夜巡弋台海！「神秘四邊形」繞圈6小時

    美國13日晚間派出EP-3E電偵機到台灣西南空域附近，以四邊形的路徑繞圈。（圖擷取自SCSPI推特）

    美國13日晚間派出EP-3E電偵機到台灣西南空域附近，以四邊形的路徑繞圈。（圖擷取自SCSPI推特）

    2020/10/14 14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來頻頻派出軍機擾台，甚至多次刻意越過台灣海峽中線挑釁，美國13日晚間派出軍機到台灣西南空域附近，以神秘的四邊形路徑繞圈。

    中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天在推特宣稱，美軍昨日派出1架編號「AE1D91」的EP-3E電偵機，13日晚間10時左右現身台灣西南部空域，巡弋6小時後，約在14日凌晨4時離開。

    SCSPI公布的路徑圖顯示，這架EP-3E電偵機從巴士海峽進入台灣西南空域，繞出一個四邊形的路徑後，再由原路徑離開。

    臉書粉絲專頁「台灣西南空域」也在13日晚間10時20分左右，發現1架美國海軍的EP-3E電偵機由東向西通過巴士海峽。

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