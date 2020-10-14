美「高超音速飛彈」性能曝光！ 陸軍部長公布誤差值

美軍3月19日在夏威夷考艾島進行「飛行實驗2」，美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」（見圖）發射並飛行到「指定的撞擊點」。（美聯社檔案照）

2020/10/14 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美軍3月19日從夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」，成功試射1枚無彈頭的高超音速飛彈（hypersonic，比超音速還要快許多）原型彈。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）13日在會議中提到了該飛彈的性能，擊中目標誤差值僅6英寸，約為15.24公分。

根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美軍3月19日在夏威夷考艾島進行「飛行實驗2」（Flight Experiment 2），美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」發射並飛行到「指定的撞擊點」，飛行速度大於5馬赫，比音速更快，可以在不同高度與方位機動變換位置，使敵人難以察覺、不易進行防禦。

請繼續往下閱讀...

報導指出，高超音速滑翔體「C-HGB武器」將作為五角大廈進攻性基礎武器，美軍正在開發地面發射能力，明年、後年持續展開飛行測試，陸軍上將尼爾·瑟古德（Neil Thurgood）表示，目前正在加快測試程序。美方預計2022年前正式交付武器，包括一種電池大小的超音速武器，將於2023年成為美國士兵配備。

高超音速滑翔體「C-HGB武器」性能備受關注，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）在美國陸軍視訊會議中說，這種高超音速飛彈擊中目標的誤差值不超過6英寸，約為15.24公分。目前美國高超音速飛彈的競爭對手為中國、俄國。

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense （@Missile_Defense） August 4, 2020

美國陸軍部長麥卡錫指出，高超音速滑翔體「C-HGB武器」（見圖）擊中目標的誤差值不超過6英寸。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法