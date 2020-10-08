對抗共軍侵略 美媒刊文：美軍應建立「台灣保衛隊」

美媒刊文指出，美國應為台灣建立保衛隊，抵抗中國進攻。圖為美軍航艦。（歐新社檔案照）

2020/10/08 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《岩石上的戰爭》（War on the Rocks）最新刊文，五角大廈必須聚焦台灣，若發展出「台灣保衛隊」，能夠及時消滅中國集中在西太平洋的海上力量，否則一旦中國佔有台灣，想從菲律賓等地圍堵中國會更加困難。

文章指出，美國國防部應著重於台灣局勢，做好軍事準備，必須能夠有效捍衛台灣，這對阻止中國實現亞洲霸權相當重要，保衛台灣雖然困難，但有其必要性，美國也能因此保衛其他亞洲盟國，台灣不但是第一島鏈的核心地帶，能否捍衛成功也牽扯到美方在亞洲的信譽。

請繼續往下閱讀...

文章分析，台灣反對中國統一的意志愈來愈堅定，中國已有決心與能力靠武力解決問題，中方已經建立用來武統台灣的軍隊，如果美國不能派出保衛台灣的軍事力量，就不可能有效阻止中國占領台灣，一旦喪失台灣，中國將把目光放向菲律賓等國家，想從菲律賓等地阻擋中國將更加困難。

文章提到，台灣位於對抗中國的前線，若美軍發展出「台灣保衛隊」，對於日本、澳洲、菲律賓等國也能發揮作用，能夠及時消滅中國集中在西太平洋的海上力量，藉由穿透性打擊、遠程射擊與海底作戰能力，以及敏捷的後勤支援、彈性通信與情報網路系統，抵禦中國攻擊。

文章強調，五角大廈的最佳選擇，就是在軍事計畫中把「防禦台灣」置於優先位置，這些做法具有挑戰性，可能會帶來重大變化，但是美方做得到、也應該這樣做，讓美國在與最具挑戰性的競爭對手的戰爭中贏得勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法