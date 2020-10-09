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    釋出第2份報告！閻麗夢：武肺大流行是「超限生物戰」

    閻麗夢先前曾指出，中共在病毒內部留下改造證據，她8日釋出第二份報告加以說明。（圖取自GTV）

    閻麗夢先前曾指出，中共在病毒內部留下改造證據，她8日釋出第二份報告加以說明。（圖取自GTV）

    2020/10/09 02:12

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢上月14日發布首篇調查報告，本月8日釋出第2份報告指出，解放軍在6個月內就能用模板病毒製造出新型冠狀病毒，這場疫情大流行是「超限生物戰」的結果。

    閻麗夢的報告指出，新型冠狀病毒的起源有兩種可能，自然進化或由實驗室製造，先前調查出該病毒的基因組有異常特徵，是經病毒實驗室透過複雜的修飾而成，而非自然進化所致，因此閻麗夢與研究團隊否認該病毒有自然產生的可能性，並進一步證明它是實驗室改造而成的產物。

    報告顯示，使用現有的數據與文獻進行深入分析後，發現這些病毒在自然界中並不存在，它們的基因序列是被製造出來的，報告認為這場「科學欺詐」的規模，足以彰顯國際學術研究和公共衛生領域的腐敗程度，由於這種腐敗，科學界的聲譽和全球社會的福祉都受到了損害。

    報告指出，中共病毒符合解放軍規定的生物武器標準，但其影響遠遠超過典型生物武器，有記錄顯示，這種武器化病原體的釋放應該是有意而非偶然的。因此，報告將新冠病毒定義為一種「超限生物武器」，目前的疫情大流行就是「超限生物戰」的結果。

    報告最後提到，國際社會應採取實際行動，應對涉嫌製造病毒的政府單位和個人進行調查，要求中共交出病毒原始數據，交代所有隱藏的病毒真相，國際社會應調查捏造假像、實施科學欺詐的腐敗行為，這種對人類野蠻進行生物攻擊的罪責，也應受到追究，同時也要向世界衛生組織、相關期刊、資助機構等組織究責。

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