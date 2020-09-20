第二份報告將發表 閻麗夢斷定：實驗室病毒「非意外洩漏」

中國病毒學家閻麗夢14日在推特發布論文，直指新冠病毒來自中國軍方實驗室，帳號隨即遭到推特官方封鎖；她日前受訪進一步指出，自己很快會發表第二份報告，並斷言「新冠病毒肯定來自實驗室，而且不是意外洩漏」。（圖取自Twitter）

2020/09/20 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢14日在推特發布首篇論文，直指新冠病毒來自中國軍方實驗室，帳號隨即被推特官方封鎖；她日前受訪進一步指出，很快會發表第二份報告，並斷言「新冠病毒肯定來自實驗室，而且不是意外洩漏」。

綜合媒體報導，前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢與3位隸屬於法治社會基金與法治基金的學者共同完成論文，14日發布在預印學術平台「Zenodo」，指控新冠病毒生物特徵與自然人畜共通病不一致，可能來自實驗室，並指中國科學院武漢病毒研究所只要經過「五個步驟，耗時六個月」就能製造出新冠病毒。

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閻麗夢18日接受美國網媒《Newsmax》專訪，她表示，第一份報告是向世人展示科學證據，可清楚證明為什麼說新冠病毒是來自中國的實驗室，還有中國是如何做到，以及過去做過什麼，所有事情都有跡可循，「在報告結尾處有100多條參考資料列表，你能看到誰是製造病毒並發表過論文的專家，證明他們都做過什麼」。

閻麗夢續稱：「我很快將會發表第二份報告，這些都是科學證據，而且我還有一些其他證據，如我所說，我以前在WHO（世衛組織）的相關實驗室工作過，我和頂級冠狀病毒學家，包括裴偉士（Malik Peiris）教授以及相關領域的WHO顧問一起工作，而且我還有其他情報和先前提過的其他證據。」

閻麗夢指出，新冠病毒的確是通過「功能增強」實驗製造，作為病毒學家，且曾在實驗室從事疫苗實驗，「因此，我可以說，根據中國科學家對新冠病毒基因序列人工改造留下的證據，有很明顯的證據表明，這些是出現在病毒被製造出來以後，把本來沒有大害的病毒變成對人體具高傳染力的致命病毒，而且『功能增強』的過程絕對不存在任何醫學目的，並不是為了幫助我們研發疫苗或藥物，完全不是，我認為這完全是相反方向，是要讓病毒更有殺傷力，在我報告的第二部分已對此做出論證」。

閻麗夢說，外界一直有病毒源於自然的言論，卻沒有提供實證，且至今尚無有力證據證明病毒來自於自然，「因此我想告訴人們，病毒肯定來自實驗室，而且不是意外洩漏」，她過去在香港大學的P3實驗室隸屬世衛組織，是世界最頂尖的冠狀病毒實驗室，該實驗室也從事突發疾病的研究，依她過去對實驗室的了解和經驗，「對P3和P4實驗室來說，唯一能從實驗室進出的生命、生物只有人類」。

閻麗夢指稱，新冠病毒是中國故意釋放，像P3和P4等高危險級別的實驗室，「相信我，我們會用到非常非常危險的病原體，所以，在那裡有非常嚴格的規則，有24小時不間斷的監控，而且還有專人在你工作時負責訓練和監督，因此，只有受過嚴格訓練的工作人員可以在進入實驗室後活著出去，但任何動物、病原體都必須被銷毀，而且是依照非常嚴格的程序銷毀，絕無活著離開實驗室的可能」。

閻麗夢說，她不能透露曾和誰接觸過，但確實已和許多美國政府人員有所接觸，並將自己的報告寄送報告給他們，據她收到的回饋意見指出，美方人士強烈支持報告裡的結論。

閻麗夢透露，她首次先將報告上傳到知名網站「bioRxiv」，該站隸屬「冷泉港實驗室」（Cold Spring Harbor Laboratory，CSHL），但14日早上隨即遭駭，之後她迅速轉向將論文上傳到「Zenodo」，該網站是一個開放的數據庫，也是預印本網站，便於讓人們在短時間內看到一切，「據我們所知，同行評審期刊已經被一股強大的勢力操縱和影響，所以他們會花費數個月甚至數年的時間，審查、修改並拒絕發表我的報告，但我認為現在情況緊急，每個人都有權力閱讀這份報告，並做出自己的判斷」。

閻麗夢18日接受美國網媒《Newmax》專訪指出，外界一直有病毒源於自然的言論，卻沒有提供實證，且至今尚無有力證據證明病毒來自於自然，「因此我想告訴人們，病毒肯定來自實驗室，而且不是意外洩漏」。（圖擷取自Newsmax網站）

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