母親第四度被中國政府逮捕 閻麗夢泣訴：目前扣押在北京

指控中國政府製造新冠病毒的中國病毒學家閻麗夢（見圖）說，母親受到自己牽連第四度被捕，目前人被扣押在北京。（圖擷取自Twitter）

2020/10/07 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，指控中國政府製造新冠病毒的中國病毒學家閻麗夢6日證實，母親已遭到中國政府逮捕，她7日受訪進一步披露，她母親受到自己牽連第四度被捕，目前人被扣押在北京，並哽咽說「媽媽沒有做任何錯事」。

閻麗夢接受《福斯新聞》節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）專訪，她語帶哽咽透露母親被捕的消息，「我之前一直沒有提這件事，但是現在，這是我第一次想告訴人們，這已經不是我媽媽和其他家人首次被中國共產黨逮捕，據我所知，儘管我已經切斷與家人的大部分直接聯繫，但這是我母親，一位63歲教師第四次被中共逮捕，我是家中的獨生女，我媽媽沒有做任何錯事，他們逮捕我媽媽並把她送到北京的唯一原因，就是因為我說出關於新冠病毒（COVID-19）的真相，這讓中國政府非常惱火，他們所做的這一切就是想讓我閉嘴」。

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閻麗夢說，「對外國觀眾來說，這可能很難理解，但這對中國人來說司空見慣，中國共產黨不用理由就能逮捕，甚至殺害任何人，僅僅因為你讓他們感到不高興，或你試圖揭示真相，如大家所見，總統先生（川普）在過去幾天感染武漢肺炎，你去看看中國的媒體，你會看到中共與被其洗腦的人民為此慶祝，而且不僅針對總統先生，甚至他的家人和孫子們，他們希望總統一家死於武漢肺炎，這就是中共政府的真實嘴臉，這就是為什麼從一開始，我要冒著自己和家人的生命安危來到美國，向世人揭露COVID-19真相的原因」。

主持人卡爾森詢問，美國是否有任何科學團體如美國國立衛生研究院（NIH）、疾控中心（CDC）、世衛組織（WHO）、美國醫學會（AMA）出面支持她發表的研究論文，閻麗夢表示，「我先前公布的第一篇論文以及即將發表的第二篇論文，在發布前已經由美國政府高層人事和頂尖專家預覽過，他們都給予積極的回饋意見，並對此深信不疑，但我沒有得到任何來自這些科學界大機構公開聲明支持，包括世衛組織、國立衛生研究院、疾控中心或其他組織；相反地，我受到不少科學家的謊言和謠言攻擊」。

主持人卡爾森指出，「我想向觀眾說明一下，我們目前看到的是人們對科學真相探究裝聾作啞，我們不是要為您的發現站台，您的觀點都發表在公開場所供人們評估，您的論文是全英文，在網上可供查閱，任何人都可以閱讀，但是沒人針對論文進行辯論，反而試圖打壓您發聲的管道，而我們（美國）的科學界都在冷眼旁觀，您是勇敢的人，閻博士，感謝您參加本節目，祝福您和您的家人，希望您安全，謝謝」。

閻麗夢7日接受《福斯新聞》節目「塔克卡爾森今夜秀」專訪，她語帶哽咽證實母親被捕的消息。（圖擷取自Fox News網站）

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