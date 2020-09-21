武漢肺炎是SARS加強版 閻麗夢警告：中共恐會再放出病毒

逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢（左）14日在推特發布首篇論文，直指新冠病毒來自中國軍方實驗室，20日受訪再指出，新型冠狀病毒是SARS病毒加強版，中國可能會再放出其他病毒。右為前紐約市長朱利安尼。（圖擷取自Twitter）

2020/09/21 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢14日在推特發布首篇論文，直指新冠病毒來自中國軍方實驗室，帳號隨即被推特官方封鎖；閻麗夢20日受訪進一步指出，新型冠狀病毒是SARS病毒加強版，中共可能會再放出其他病毒。

閻麗夢20日接受美國《Talkradio 77 WABC》廣播電台節目訪問時表示，她很快將會發表第二份報告，加上先前的第一份報告，兩份科學報告會一同展現有關新冠病毒的全部特徵，即「COVID-19 SARS-CoV-2病毒」的特徵全貌，可以從病毒異乎尋常的特性、中國如何能夠製造病毒的解釋，還有中國政府和他們實驗室的專長等所有事發現，新冠病毒是在實驗室被改成專門針對人類，「這個病毒現在的確專攻人類，給我們人類造成巨大的傷害」。

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針對中國是否真有新冠疫苗的問題，閻麗夢指出，中國採用傳統技術製造病毒，疫苗開發和解藥卻是另外一回事，「首先，這個（病毒）是SARS-1的加強版，它們有SARS-1的特徵，而且還是加強型，但直到今天，我們知道依然沒有SARS-1的疫苗，因為SARS-1有一些非常，我的意思是，在研製有效的SARS-1疫苗方面，至今還有未能解決的巨大困難」。

對於全球未來的疫情，閻麗夢說，「我的觀點是，這個（病毒）已經造成歷史性大流行，由於它具有高度傳染性，而且目前尚無有效方法控制，最重要的是，它是從實驗室裡故意釋放出來，所以還會有病毒被一次又一次放出來，甚至可能是其他類型的突變體或病毒，因此我們完全不該期望病毒會很快被控制住，然後一切回復正常，這是不可能的」。

閻麗夢強調，「我們唯一必須要做的就是從根源解決病毒，就像醫治病人一樣，你必須了解病因才能進行有效治療，而這裡的根源是中共，是他們實驗室製造的病毒，因此必須追究讓他們負責，並做徹底的調查，這才是解決病毒的方法」。

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