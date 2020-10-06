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    港府監控又升級！黃之鋒曝畫面：同一車隊連續跟蹤10天

    前「香港眾志」秘書長黃之鋒過去常被跟蹤，沒想到港府監控再度升級，他表示，近月來竟有相同車牌的車隊，最長的持續跟蹤時間為十天，甚至曾通霄停在他的登記住處外，相當驚悚。（黃之鋒臉書，美聯社，本報合成）

    前「香港眾志」秘書長黃之鋒過去常被跟蹤，沒想到港府監控再度升級，他表示，近月來竟有相同車牌的車隊，最長的持續跟蹤時間為十天，甚至曾通霄停在他的登記住處外，相當驚悚。（黃之鋒臉書，美聯社，本報合成）

    2020/10/06 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕前「香港眾志」秘書長黃之鋒過去常被跟蹤，沒想到港府監控再度升級，他表示，近月來竟有相同車牌的車隊，最長的持續跟蹤時間為10天，甚至曾通宵停在他的登記住處外，相當驚悚。

    黃之鋒在臉書上曝光多張跟蹤車隊的照片，表示自己長期花時間作評估，透過查看行車紀錄器、國際傳媒進行偵查，確認至少有1輛W字頭的Toyota灰黑色7人車，以及R字頭的Honda灰黑色7人車，和多輛私家車組成車隊對他進行長期跟蹤。

    這個車隊天天在黃之鋒的住所和工作地點出現，甚至在他離家後，馬上尾隨他坐的私家車或計程車；還有部份車輛通宵停在黃之鋒的登記住所一帶，他無奈表示，這反應了「當局對他的監控升級，務求全方位記錄他的行蹤，監視個人生活和一舉一動」。

    令人意外的是，連黃之鋒到朋友家吃飯，也有不明人士持續在窗外監視，「甚至以相機從對街拍進窗戶」，這樣的狀況讓他痛訴「這已說明政權何等無所不用其極，連與我日常有接觸的普通朋友，也受牽連影響」。

    黃之鋒無奈說，警隊與國安部門一定會否認事件和他們有關，而他確實也沒管道證實有關人士的真正身份，雖然每天下樓要留意有多少奇怪車輛在監視，每晚睡覺也無從得知隔日清晨是否會被捕，「但他們所產生的白色恐怖與寒蟬效應，仍然不會拖垮我的意志」黃之鋒堅強說道。

    黃之鋒表示，港府政權隨時都能上門拘捕、起訴、扣押，但他相信，車隊跟蹤的主要動機，就是試圖透過持續滋擾，讓他感到壓力和恐懼，「繼而期望投入抗爭的我們，對這種威脅投降」。

    黃之鋒接受媒體訪問時，盡量不透露太多身邊訊息，也盡量不分享動向；他強調，港版國安法上路後，投入政治工作要承受的風險不少，恐懼更是存在於生活中，「但如何與恐懼和壓力並存，繼續維持日常的抵抗，就是困境當下迎來的挑戰」。

    黃之鋒強調，「說應該說的話，提應該提的倡議，作應該作的反抗」，還得繼續負重前行，才能對得起每位被關押、甚至已經過世的同袍，「問我擔不擔心，說真的，我擔心，但不論如何我都會堅守崗位」。

    黃之鋒臉書全文

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