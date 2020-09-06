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    出席九龍遊行又被跟蹤！ 黃之鋒籲港人：萬事小心

    黃之鋒（見圖）指出，今天接受媒體聯訪結束後，就察覺到他疑似遭「陣容鼎盛」的車隊跟蹤，他也呼籲港人萬事小心。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    黃之鋒（見圖）指出，今天接受媒體聯訪結束後，就察覺到他疑似遭「陣容鼎盛」的車隊跟蹤，他也呼籲港人萬事小心。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2020-09-06 19:05:14

    〔即時新聞／綜合報導〕「國家機器」動得很厲害？！香港民運人士黃之鋒今（6）日出席「和勇九龍大遊行」，在媒體前公開呼籲「四個訴求」，包含反對港版國安法、反對為監控鋪路的社區普篩，以及要求港府恢復選舉，與要求中共釋放被捕的12名示威者。黃之鋒指出，媒體聯訪結束後，就察覺到他遭「陣容鼎盛」的車隊跟蹤，他也呼籲港人萬事小心。

    今（6）日是原訂香港立法會的改選日，港人今號召舉行「和勇九龍大遊行」，反映港人對港府以疫情為由延宕一年及修訂《港版國安法》的不滿。

    黃之鋒今日出席和勇九龍大遊行，身穿印有「香港加油」的黑色T恤，在九龍區的逸東酒店門外接受媒體聯訪，並宣示投票日的四個訴求，包含反港版國安法、反健康碼（為監控鋪路的社區普篩）、恢復選舉，以及要求中共釋放日前被捕的12名曾參與反送中運動的港人。

    對此，黃之鋒強調，四個訴求是繼「五大訴求缺一不可」後，於國安惡法壓境當下，最為迫切需要應對的四個關鍵議題。黃之鋒也表示，「經過六年磨練，我對香港人靈活多變的抗爭模式有相當信心。」

    黃之鋒稍早在臉書發文指出，他在逸東酒店外接受媒體訪問時就察覺有異，離開後就感覺到跟蹤愈來愈明目張膽。對此，黃之鋒形容「跟蹤的車隊陣容鼎盛」，兩輛銀色7人座廂型車之外，還有至少一輛黑色轎車與機車，最後，費時約半個小時才甩開跟蹤車隊。

    「萬事小心。」黃之鋒提醒民主派支持者，切記步步為營，因為永遠不會知道國安部門人員純熟的跟蹤技巧，什麼時候會拿來拘捕任何人。

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