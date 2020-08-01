「不信奉基本法」被DQ 黃之鋒：籲高官放棄外國護照表忠

香港政府近日政治打壓動作頻頻，前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書譏諷說：「港府選舉主任要求香港人『信奉基本法』，呼籲香港特首林鄭月娥（前排中）及全體高官放棄外國護照，藉此表示效忠中華人民共和國」。（路透資料照）

2020-08-01 18:49:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近日政治打壓動作頻頻，日前DQ（取消資格）12位泛民主派立法會選舉參選人後，7月31日還以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由，將立法會選舉延後，並依「港版國安法」正式通緝羅冠聰等6位「亂港分子」；對此，前香港眾志秘書長黃之鋒今（1）日在臉書譏諷說：「港府選舉主任要求香港人『信奉基本法』，呼籲香港特首林鄭月娥及全體高官放棄外國護照，藉此表示效忠中華人民共和國」。

綜合媒體報導，港府30日DQ黃之鋒等12名泛民派人事的參選資格，九龍東地方選區選舉主任蔡敏君指稱，中國全國人大常委會有明確權力制訂香港國安法，這部法律不屬於香港自治範圍，特區有堅負維護國家安全的憲制責任，而當黃之鋒原則性反對香港國安法時，表明候選人不信奉、推廣及支持的一國兩制原則，「客觀上並無意擁護《基本法》」。

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針對蔡敏君的說詞，黃之鋒今指出，他本身是一位基督徒，信奉基督教，選舉主任近日首次提到立法會參選人必須「信奉基本法」，他不明白為什麼突然要求香港人要「信奉」基本法，不知道香港是不是像中國一樣，在信奉任何宗教前，都要先信奉「偉大、光明、正確」的中國香港特區基本法之領導？

黃之鋒續稱，對於「信奉」這件事情，他不禁質疑，香港現任特首林鄭月娥以至前特首梁振英，全家都拿著英國護照、作英國人，他們有多信奉基本法？現任中國全國政協副主席的梁振英自稱「太太梁唐青儀已經放棄英國護照」，他諷刺說：「我非常支持梁太放棄英國護照，呼籲林鄭同全體高官響應，全家立即放棄外國護照，體現效忠中華人民共和國！」

黃之鋒以11點中英文聲明砲轟香港及中國政府，「我和平上街，你告我非法集會；我用傘擋催淚彈，你用子彈射我；我話721唔見人，你831亂打人；我反送中，你強立國安法；我參選，你DQ；我初選投票，你DQ選舉；我去海外講真話，你通輯我；我無地方食飯，你叫我去郊野公園；我幫你抗疫，你凍我薪；我被逼失業放無薪假，你話基金只比我老板；我講我所想，你話係顛覆；我係教授去爭取民主，你要我坐監兼解僱」。

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