為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「不信奉基本法」被DQ 黃之鋒：籲高官放棄外國護照表忠

    香港政府近日政治打壓動作頻頻，前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書譏諷說：「港府選舉主任要求香港人『信奉基本法』，呼籲香港特首林鄭月娥（前排中）及全體高官放棄外國護照，藉此表示效忠中華人民共和國」。（路透資料照）

    香港政府近日政治打壓動作頻頻，前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書譏諷說：「港府選舉主任要求香港人『信奉基本法』，呼籲香港特首林鄭月娥（前排中）及全體高官放棄外國護照，藉此表示效忠中華人民共和國」。（路透資料照）

    2020-08-01 18:49:23

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近日政治打壓動作頻頻，日前DQ（取消資格）12位泛民主派立法會選舉參選人後，7月31日還以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由，將立法會選舉延後，並依「港版國安法」正式通緝羅冠聰等6位「亂港分子」；對此，前香港眾志秘書長黃之鋒今（1）日在臉書譏諷說：「港府選舉主任要求香港人『信奉基本法』，呼籲香港特首林鄭月娥及全體高官放棄外國護照，藉此表示效忠中華人民共和國」。

    綜合媒體報導，港府30日DQ黃之鋒等12名泛民派人事的參選資格，九龍東地方選區選舉主任蔡敏君指稱，中國全國人大常委會有明確權力制訂香港國安法，這部法律不屬於香港自治範圍，特區有堅負維護國家安全的憲制責任，而當黃之鋒原則性反對香港國安法時，表明候選人不信奉、推廣及支持的一國兩制原則，「客觀上並無意擁護《基本法》」。

    針對蔡敏君的說詞，黃之鋒今指出，他本身是一位基督徒，信奉基督教，選舉主任近日首次提到立法會參選人必須「信奉基本法」，他不明白為什麼突然要求香港人要「信奉」基本法，不知道香港是不是像中國一樣，在信奉任何宗教前，都要先信奉「偉大、光明、正確」的中國香港特區基本法之領導？

    黃之鋒續稱，對於「信奉」這件事情，他不禁質疑，香港現任特首林鄭月娥以至前特首梁振英，全家都拿著英國護照、作英國人，他們有多信奉基本法？現任中國全國政協副主席的梁振英自稱「太太梁唐青儀已經放棄英國護照」，他諷刺說：「我非常支持梁太放棄英國護照，呼籲林鄭同全體高官響應，全家立即放棄外國護照，體現效忠中華人民共和國！」

    黃之鋒以11點中英文聲明砲轟香港及中國政府，「我和平上街，你告我非法集會；我用傘擋催淚彈，你用子彈射我；我話721唔見人，你831亂打人；我反送中，你強立國安法；我參選，你DQ；我初選投票，你DQ選舉；我去海外講真話，你通輯我；我無地方食飯，你叫我去郊野公園；我幫你抗疫，你凍我薪；我被逼失業放無薪假，你話基金只比我老板；我講我所想，你話係顛覆；我係教授去爭取民主，你要我坐監兼解僱」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政
    2020-08-01 14:31

    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政
    「美國公民」被港發國安通緝令！ 朱牧民：現在我們都是香港人了
    2020-08-01 12:51

    「美國公民」被港發國安通緝令！ 朱牧民：現在我們都是香港人了
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    港版國安法上路滿月！ 港府發布通緝羅冠聰等6人
    2020-08-01 09:21

    港版國安法上路滿月！ 港府發布通緝羅冠聰等6人
    港府沒收立法會選舉 德國宣布中止與香港引渡協議
    2020-08-01 08:03

    港府沒收立法會選舉 德國宣布中止與香港引渡協議
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    港府怕輸? DQ、延後選舉急劃紅線
    2020-08-01 05:30

    港府怕輸? DQ、延後選舉急劃紅線
    國際今日熱門
    2020-07-31 21:32

    印尼台商家中遭綁架後身亡 遇害原因不明

    2020-08-01 00:16

    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命

    2020-07-31 21:12

    武漢肺炎》巴西總統武肺剛轉陰 又爆肺部黴菌感染

    2020-07-31 20:37

    YouTube將關「CC字幕協作」功能 近4萬網友連署盼保留

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播