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    藍絲懷疑「漢奸」洩個資 黃之鋒無言：人一藍腦便殘！

    前香港眾志秘書長黃之鋒昨天到公園遛狗時遭藍絲滋擾。（資料照，記者朱沛雄攝）

    前香港眾志秘書長黃之鋒昨天到公園遛狗時遭藍絲滋擾。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2020-08-24 22:34:26

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒23日到香港山頂公園遛狗，遭遇6名「藍絲」（親中建制派支持者）大叔大媽跟蹤騷擾，甚至挑釁辱罵。事後，黃之鋒宣布這群人所乘車輛登記在一名香港在職警長名下，就有其他藍絲瘋傳，聲稱香港運輸署內部「有漢奸」，該單位週日沒上班，何以黃之鋒能查到車主？黃之鋒今晚再度發文，無奈說，網站就查得到，也要在那「無腦」，「果然人一藍，腦便殘」。

    黃之鋒昨天在臉書上發文表示，到公園遛狗被6名大叔大媽跟蹤，對方自他下車後就全程跟拍騷擾，不時還出言辱罵挑釁，他也直言十分不爽。之後黃之鋒又說，「經過簡單調查以後，我發現該車輛的登記地址，竟然是位於利安道的順利紀律部隊宿舍，而登記車主姓名亦巧合得不能再巧合，跟一名在職警長同名同姓，即藍絲是使用警長登記車輛，對我進行滋擾。」

    而今晚黃之鋒繼續在臉書上更新後續，指出有藍絲群組瘋傳說運輸署內「有漢奸」，原因是星期日運輸署並沒有開門運作，且大部份職員都在家工作，質疑為何他可以查到車主全名和地址？

    對此，黃之鋒表示，「看到這種無聊至極、啼笑皆非的陰謀論，我實在感到非常無奈，也嚴重質疑藍絲智商，因為本來『香港政府一站通』的網站，便有提供網上申請索取車輛登記細節證明書的服務。」黃之鋒更酸，為免無腦藍絲不懂，解釋該網站是全年無休，無論颳風打雷下雨都會為民眾提供服務，「作為擁護特區政府一員，理應熟悉政府提供服務，知道了嗎？」

    另外，根據《立場新聞》報導，有人爆料指出其中一名滋擾黃之鋒的藍絲大媽是某在職警員的妻子，隨行的另名大叔是其家人。黃之鋒對此表示，「相信這就解釋了為何警方回覆記者查詢時，一改過去立即否認事件與警隊有關的做法，而是表示『會了解事件』。」他直言，這已經是「證據確鑿的事實」，連警隊也不知如何辯解和割蓆，要怪就怪藍絲「人一藍，腦便殘」，笨到用登記在警察宿舍的車輛來滋擾他。

    最後黃之鋒表示，「無論如何，事發至今超過二十四小時，姑且看看警隊除了『會了解事件』外，能否創作出甚麼花樣的回應。」

    有藍絲群組瘋傳香港運輸署內部有漢奸提供資料給黃之鋒，讓黃之鋒相當無言。（圖擷取自黃之鋒臉書）

    有藍絲群組瘋傳香港運輸署內部有漢奸提供資料給黃之鋒，讓黃之鋒相當無言。（圖擷取自黃之鋒臉書）

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