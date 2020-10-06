人權組織揭全球幾十萬心靈狀況人口遭束縛 受訪者：我被拴著5年了

人權觀察組織今天（6日）表示，全球大約有60多個國家，幾十萬名有心靈狀況的男生、女生及小孩擠在一起生活，圖為肯亞教堂。（路透）

2020/10/06 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕人權觀察（Human Rights Watch）組織今天（6日）表示，全球大約有60多個國家，幾十萬名有心靈狀況的男生、女生及小孩擠在一起生活，該組織在報告中提及，這些人沒有精神方面或意識方式方面的支持，家庭及相關機構常常用鏈條拴著人們，違背他們意願，讓他們在狹小的空間內進食、睡覺及大小便。

據《路透》報導，在10月10日世界心理健康日（World Mental Health Day）到來之前，人權觀察對中國、奈及利亞與墨西哥的心理社會障礙（psychosocial disability）人士進行調查，有些人被拴在樹邊，被關在籠子裡或是被囚禁在獸欄裡面，該組織對此總共做了近800份訪談。

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《路透》指出，人權觀察組織資深障礙者研究員夏爾瑪（Kriti Sharma）表示，「我們發現了跨宗教、社會階層、經濟等級、文化及種族的囚禁，全球都在發生種事」，她說，許多國家認為，「有心靈狀況的人們是被蠱惑了，或被控制著，又或是罪人，但其實他們就是出現狀況了」。

對於這件事，中國外交部、墨西哥衛生部並沒有立即對此事回應，而奈及利亞則聲稱沒有讀過這份報告，拒絕回應。《路透》提及，去年，奈及利亞當局對伊斯蘭教戒毒和行為問題中心的不當舉措占據全球版面，他們將男孩與男人鍊在一起，違反意願讓他們裸體，施暴更出現性虐待行為。

人權觀察組織指出，全球有非常多這樣的機構，以不當的方式對待中心內的人士，夏爾瑪表示，在許多國家中，這些服務是「非常有利可圖的事業」，家人會因為害怕而將心靈有狀況的人士送至相關機構，1位名叫保羅（Paul）的肯亞男子向人權觀察表示，「我被拴著5年了」，他說，「我跟7個男人一起關在小房間中，只允許我們穿內褲，如果運氣好的話，我早上能吃點稀飯，晚上或許還能找到麵包」。

人權觀察組織今天（6日）表示，全球大約有60多個國家，幾十萬名有心靈狀況的男生、女生及小孩擠在一起生活，圖為肯亞教堂。（路透）

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