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    大言不慚！ 遭控打壓人權 中國竟喊：我們高度保護人權！

    針對美方批評中國人權問題，中國外交部發言人汪文斌（見圖）竟大言不慚高喊，「中國政府高度重視保護和促進人權」。（法新社）

    針對美方批評中國人權問題，中國外交部發言人汪文斌（見圖）竟大言不慚高喊，「中國政府高度重視保護和促進人權」。（法新社）

    2020/09/24 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕由於中國長期打壓迫害新疆維吾爾族人，美國日前宣布，將禁止進口由新疆地區特定製造商生產的產品，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）更痛批中國打壓新疆是最嚴重的人權侵犯行為之一。對此，中國外交部發言人汪文斌竟大言不慚高喊，「中國政府高度重視保護和促進人權」。

    中國外交部今（24）下午召開例行記者會，有記者詢問發言人汪文斌，「據報導，美國務卿龐皮歐日前指責中國、伊朗、委內瑞拉等國人權狀況。請問中方對此有何回應？」

    對此，汪文斌回應，美國習慣充當「人權教師爺」，並對別國人權狀況指手畫腳。美國自身人權狀況很糟糕，「不能呼吸」等世界有耳共聞、有目共睹。聯合國人權理事會前不久通過決議，強烈譴責美國國內嚴重的種族歧視問題。美國應該有自知之明，首先應當正視並糾正自身存在的問題。

    汪文斌大言不慚宣稱，中國政府高度重視保護和促進人權，奉行以人民為中心的人權理念，成功使8.5億貧困人口脫貧，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，建成世界最大規模的教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系，依法保障公民言論、宗教信仰自由和少數民族參與國家事務管理的權利，人民各項權利得到切實保障。

    汪文斌最後說，世界上沒有任何一個國家的人權狀況是完美的。中方願意同世界各國在平等和相互尊重基礎上開展交流，促進世界人權事業的共同進步；但中方不接受「人權教師爺」，更反對在人權問題上搞「雙重標準」，並藉著人權議題干涉他國內政。

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