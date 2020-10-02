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    歐盟峰會聲明 嚴重關切中國人權及香港情勢

    歐洲聯盟27國領導人舉行高峰會，針對歐中關係發表聲明，強調嚴重關切中國人權狀況及香港情勢等，並呼籲中國履行承諾，解決貿易壁壘，促今年底前完成投資協定談判。圖為港人遊行情形。（彭博）

    歐洲聯盟27國領導人舉行高峰會，針對歐中關係發表聲明，強調嚴重關切中國人權狀況及香港情勢等，並呼籲中國履行承諾，解決貿易壁壘，促今年底前完成投資協定談判。圖為港人遊行情形。（彭博）

    2020/10/02 15:11

    〔中央社〕歐洲聯盟27國領導人舉行高峰會，針對歐中關係發表聲明，強調嚴重關切中國人權狀況及香港情勢等，並呼籲中國履行承諾，解決貿易壁壘，促今年底前完成投資協定談判。

    歐盟27個成員國領導人1日至2日齊聚布魯塞爾舉辦2天特別峰會，對外關係是這次討論焦點，包括對白俄羅斯、東地中海情勢以及歐盟與土耳其及歐中關係等交換看法。

    歐洲理事會在當地時間2日清晨發布首日會議結論，其中在中國方面，各國針對歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）9月14日與中國國家主席習近平舉行約2小時視訊峰會的結果發表聲明。

    聲明強調，嚴重關切中國人權狀況、香港情勢以及中國對待少數族群的問題。

    另在歐中經貿談判部分，今天的結論再度重申中國必須促進經貿平衡並實現互惠，為達成在今年底前完成歐中投資協定談判目標，呼籲中國履行先前承諾，解決市場准入壁壘、產能過剩問題，並參與世界貿易組織（WTO）的工業補貼談判等。

    此外，歐盟鼓勵中國在應對全球挑戰中承擔更大的責任，包括根據「巴黎協定」目標以及生物多樣性等氣候議題採取更多行動，並呼籲中國支持對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行進行多邊合作，特別是針對治療與疫苗議題。

    歐洲理事會表示，期待全體成員國能在2021年與習近平舉行峰會。

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