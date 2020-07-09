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    許章潤「被嫖娼」遭逮 美學者：中國已不在乎國際觀感

    哥倫比亞大學政治系教授黎安友表示，許章潤（圖）被捕顯示中國已不在乎國際社會對於其破壞人權的觀感。（圖擷取自網路）

    哥倫比亞大學政治系教授黎安友表示，許章潤（圖）被捕顯示中國已不在乎國際社會對於其破壞人權的觀感。（圖擷取自網路）

    2020-07-09 06:40:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國法學專家許章潤6日上午遭中共當局逮捕，而理由竟是中共指控許曾在四川成都嫖娼，令外界質疑他真正被逮原因。美國哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew J. Nathan）表示，許章潤被捕是意料之中，這也顯示中國政府已不在乎國際社會對於其破壞人權的觀感。

    根據《美國之音》報導，黎安友表示，根據中國憲法，許章潤並沒有做任何違法的事，他行使的也是言論自由，沒想到竟會被中共當局指控「嫖娼」，丟臉的並不是許章潤，而是中國政府。黎安友認為，許章潤被捕代表的是中國政府已不在乎國際觀感，中共對國內傳達的訊息一如往常，那就是「任何批評中共或習近平的人，遲早會遭受鎮壓」。

    「人權觀察」中國項目主任理查森（Sophie Richardson）指出，許章潤被捕代表習近平政府的瘋狂，對完全合法的批評也極為敏感，許章潤並非是提倡暴力及破壞行為的學者，他被逮捕也表明了中國的人權狀況有多麼淒慘。理查森認為，在許章潤被捕、港版國安法以及新疆再教育營等議題上，都讓美中關係更加敵對，且目前北京比以往任何時候都更不受外力影響，美國目前的首要任務，應該是確保中國政府不再繼續嚴重侵犯人權。

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