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    亞塞拜然控第二大城挨轟 納卡當局稱炸毀空軍基地就停火

    亞塞拜然昨天（4日）指控亞美尼亞對第二大城、擁有超過30萬人口的占賈（見圖‎）進行轟炸，造成1名平民死亡；雖然亞美尼亞否認，但納卡當局表示已摧毀了占賈的空軍基地。（美聯社）

    亞塞拜然昨天（4日）指控亞美尼亞對第二大城、擁有超過30萬人口的占賈（見圖‎）進行轟炸，造成1名平民死亡；雖然亞美尼亞否認，但納卡當局表示已摧毀了占賈的空軍基地。（美聯社）

    2020/10/05 18:47

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然針對納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱「納卡地區」）的爭奪戰火仍持續，亞塞拜然昨天（4日）指控亞美尼亞轟炸人口超過30萬的第二大城占賈（Ganja‎），造成1名平民死亡；亞美尼亞嚴詞否認，但納卡當局坦承已摧毀占賈的空軍基地。

    綜合外媒報導，亞塞拜然在昨天指控，亞美尼亞轟炸占賈造成一名平民傷亡，更怒斥亞美尼亞轟炸亞塞拜然領土是「挑釁、擴大戰事」。

    亞美尼亞官方完全否認轟炸占賈，不過兩國爭議地帶納卡當局卻指出，已摧毀一座位在占賈的空軍基地，強調是亞塞拜然先攻擊納卡首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）的平民區，就是透過占賈的空軍基地發動。

    納卡當局「阿爾察赫共和國」總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）警告，從現在開始，所有部署在亞塞拜然主要城市的永久性軍事設施，都將成為合法攻擊目標，「不過現在已下令停止對占賈進行轟炸，以防有更多平民傷亡。」

    目前雙方仍在持續進行戰鬥，根據亞美尼亞指出，昨天又有51名納卡軍人戰死，目前雙方累計的戰死人數已超過240人；另外，法國國會有173名不分黨派議員以及參議員在昨天呼籲法國放棄中立立場，公開支持亞美尼亞，「因為亞塞拜然攻擊亞美尼亞人，企圖攻佔他們生活的這片土地」。

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