軍情動態》法俄敦促納卡衝突雙方停火 國際組織憂升級區域戰爭

高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然上月27日於雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫爆發激烈軍事衝突，參戰各方的戰死人數也不斷攀升，外界擔心若戰事繼續擴大下去規模可能升級。圖為普廷（左）與馬克宏（右）。（法新社）

2020/10/01 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然上月27日於雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，參戰各方的戰死人數也不斷攀升，外界擔心若戰事繼續擴大下去可能升級成全面戰爭，目前法國與俄國在今天更敦促參戰雙方立刻停火，法國更指責土耳其介入戰爭，「法國無法接受土國支持戰爭的主張」。

綜合外媒報導，俄國克里姆林宮在今天發表聲明表示，在法國的提議下兩國元首透過熱線進行會議，會中同意以歐安組織明斯克小組的框架採取降溫行動，俄國總統普亭與法國總統馬克宏皆敦促納卡地區的衝突雙方立刻停火，並以外交手段展開談判。

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馬克宏指出，他在昨天（9月30日）晚間與普廷討論局勢後，今天（1日）也會與美國總統川普進行溝通，之後會向歐盟高峰會進行報告，他也譴責土耳其支持亞塞拜然發動戰爭的主張，強調「法國不會接受」，並向亞美尼亞承諾「法國將發揮影響力」，俄國外交部昨天也表示，有來自敘利亞與利比亞的非法組織傭兵在納卡地區。

然而隨著亞美尼亞和亞塞拜然兩國都拒絕和談，未來戰事很可能會繼續擴大，甚至將俄國與土耳其等區域大國也拖進去，歐盟在9月28日曾警告「區域大國」不要干涉納卡戰爭，但非營利組織國際危機組織（ICG）的南高加索地區分析師瓦坦楊（Olesya Vartanyan）認為，未來很可能會出現大規模的戰事，甚至可能升級成區域戰爭。

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