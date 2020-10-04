軍情動態》高加索衝突停火難 土耳其稱拒絕接受「膚淺」停火要求

針對高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然之間的衝突，土耳其昨天（3日）表示，他們拒絕接受「膚淺的」停火要求，圖為納卡地區居民。（法新社）

2020/10/04 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞、亞塞拜然9月27日在雙方爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發軍事衝突，至今已逾一週，儘管美國、俄羅斯與法國皆呼籲停火，但亞塞拜然及其背後的土耳其不這麼想，土耳其昨天（3日）表示，他們拒絕接受「膚淺的」要求。亞美尼亞方面目前已確定有51名部隊人員喪生，整體傷亡人數還在攀升當中。

據《路透》報導，高加索衝突持續，儘管亞美尼亞傳出願意與歐安組織（OSCE）合作，與亞塞拜然協議停火，但支持亞塞拜然的土耳其卻出來攪局。土耳其3日表示拒絕接受南加索「膚淺的」停火要求。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）向義大利媒體表示，俄羅斯「只有在中立」情況下，才能在停火協議裡發揮作用。

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《路透》指出，高加索衝突爆發至今，俄羅斯、美國及法國不停呼籲停火，而土耳其則站在反方，除了支持亞塞拜然行動外，更不斷表示亞美尼亞的「侵占者」必須撤退。卡夫索格魯在土耳其國營媒體《Anadolu》指稱，「這一次，膚淺的停火要求及永久的停火協議都毫無用處」。

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