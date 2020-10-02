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    軍情動態》高加索停火有望 亞美尼亞外交部稱將與歐安組織合作

    亞美尼亞與亞塞拜然衝突爆發邁入第6天，亞美尼亞外交部今天終釋出善意，表示願重新建立納卡地區的停火協議，圖為納卡地區受戰火摧殘居民。（美聯社）

    亞美尼亞與亞塞拜然衝突爆發邁入第6天，亞美尼亞外交部今天終釋出善意，表示願重新建立納卡地區的停火協議，圖為納卡地區受戰火摧殘居民。（美聯社）

    2020/10/02 16:08

    〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞、亞塞拜然上月27日（週日）在雙方爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，雙方死傷人數不斷上升，彼此更是互相公佈擊潰對方部隊影片，外界擔心爭端若持續惡化，將演變為區域戰爭，然而，亞美尼亞外交部今天終於釋出善意，表示願重新建立納卡地區的停火協議。

    據《路透》報導，亞美尼亞外交部今天（2日）表示，已準備好與歐洲安全與合作組織（OSCE）合作，重新在納卡地區建立停火協議，而歐安組織的明斯克小組，其共和主席國就是近期不斷呼籲停火談判的美國、俄羅斯及法國，就在昨天（1日）他們呼籲立即停火後，今天終於展露出一絲希望，然目前亞塞拜然方面尚未提出任何回應。

    《路透》指出，美國、俄羅斯及法國大聲疾呼，但一直被指控在背後支持亞塞拜然的土耳其卻不以為意，甚至稱這3國在高加索地區的和平進程中根本不應該發揮作用。據了解，亞塞拜然國防部昨天（1日）宣稱，戰事爆發至今，以殺害至少2300名亞美尼亞士兵，摧毀130輛坦克及裝甲車及各式火砲、飛彈系統、防空系統、指揮作戰區及彈藥庫等軍事設施及設備，對此，亞美尼亞回應表示，死傷數並沒有亞塞拜然說的這麼多。

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