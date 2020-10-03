軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火

亞塞拜然在過去幾天將蘇聯時期的安-2雙翼飛機改成無人機，飛入敵方區與誘使防空設施開火，以確認防空設施位置。（擷取自亞美尼亞軍方）

2020/10/03 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞、亞塞拜然上月27日（週日）在雙方爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，儘管昨天（2日）傳出亞美尼亞將跟歐安組織（OSCE）合作，但戰事依舊，而亞塞拜然在過去幾天更將蘇聯時期的安-2雙翼機改成無人機，飛入誘使敵方防空設施開火。

據《Defence Blog》報導，高加索衝突持續，近幾日以來，雙方公佈不少影片，包含擊潰各式車輛、軍機及基礎設施等，值得注意的是，亞美尼亞國防部1日在其Youtube平台公佈了一段擊毀亞塞拜然安-2雙翼飛機的影片。安-2雙翼飛機於1947年進行首飛，1991年停產，多做為農業用途及輕量運輸用途。因此，當安-2雙翼飛機出現在戰場時，讓大家都嚇了一跳。

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但其實這是亞塞拜然為了要誘使敵軍防空設施開火，以確認防空設施確切位置的做法。亞塞拜然將這款蘇聯時期的飛機改裝為無人飛行載具，在原本的駕駛位置裝上特殊裝備，用可以迅速安裝的套件來換掉組員，而飛入亞美尼亞防空範圍的安-2雙翼飛機，一如亞塞拜然所料，遭防空武力擊毀，化成一團火球，而報導更指出，亞塞拜然的機場，還停有超過50台的安-2雙翼飛機。

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