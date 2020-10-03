為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火

    亞塞拜然在過去幾天將蘇聯時期的安-2雙翼飛機改成無人機，飛入敵方區與誘使防空設施開火，以確認防空設施位置。（擷取自亞美尼亞軍方）

    亞塞拜然在過去幾天將蘇聯時期的安-2雙翼飛機改成無人機，飛入敵方區與誘使防空設施開火，以確認防空設施位置。（擷取自亞美尼亞軍方）

    2020/10/03 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞、亞塞拜然上月27日（週日）在雙方爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，儘管昨天（2日）傳出亞美尼亞將跟歐安組織（OSCE）合作，但戰事依舊，而亞塞拜然在過去幾天更將蘇聯時期的安-2雙翼機改成無人機，飛入誘使敵方防空設施開火。

    《Defence Blog》報導，高加索衝突持續，近幾日以來，雙方公佈不少影片，包含擊潰各式車輛、軍機及基礎設施等，值得注意的是，亞美尼亞國防部1日在其Youtube平台公佈了一段擊毀亞塞拜然安-2雙翼飛機的影片。安-2雙翼飛機於1947年進行首飛，1991年停產，多做為農業用途及輕量運輸用途。因此，當安-2雙翼飛機出現在戰場時，讓大家都嚇了一跳。

    但其實這是亞塞拜然為了要誘使敵軍防空設施開火，以確認防空設施確切位置的做法。亞塞拜然將這款蘇聯時期的飛機改裝為無人飛行載具，在原本的駕駛位置裝上特殊裝備，用可以迅速安裝的套件來換掉組員，而飛入亞美尼亞防空範圍的安-2雙翼飛機，一如亞塞拜然所料，遭防空武力擊毀，化成一團火球，而報導更指出，亞塞拜然的機場，還停有超過50台的安-2雙翼飛機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》高加索停火有望 亞美尼亞外交部稱將與歐安組織合作
    2020/10/02 16:08

    軍情動態》高加索停火有望 亞美尼亞外交部稱將與歐安組織合作
    軍情動態》亞美尼亞控土耳其F-16助戰 亞塞拜然出面否認
    2020/09/30 16:25

    軍情動態》亞美尼亞控土耳其F-16助戰 亞塞拜然出面否認
    軍情動態》納卡衝突已近百人死 聯合國將在今緊急開會
    2020/09/29 20:39

    軍情動態》納卡衝突已近百人死 聯合國將在今緊急開會
    軍情動態》高加索衝突持續 亞美尼亞公佈炸毀亞塞拜然戰車影片
    2020/09/29 09:57

    軍情動態》高加索衝突持續 亞美尼亞公佈炸毀亞塞拜然戰車影片
    國際今日熱門
    歐盟峰會打破僵局 確定制裁白羅斯
    2020/10/02 14:03

    歐盟峰會打破僵局 確定制裁白羅斯

    政敵指控普廷下毒 克里姆林宮反批納瓦尼與CIA合作
    2020/10/02 15:06

    政敵指控普廷下毒 克里姆林宮反批納瓦尼與CIA合作

    哭死！彩券爽中獎寄回去領錢 誰知郵件被寄丟了...
    2020/10/02 12:24

    哭死！彩券爽中獎寄回去領錢 誰知郵件被寄丟了...

    軍情動態》美將售台MQ-9無人機 最新測試可搭載8枚地獄火飛彈升空
    2020/10/02 13:52

    軍情動態》美將售台MQ-9無人機 最新測試可搭載8枚地獄火飛彈升空

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播