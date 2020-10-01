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    創造出知名角色瑪法達 阿根廷漫畫大師季諾辭世

    2020/10/01 02:12

    〔中央社〕阿根廷漫畫大師季諾（Quino）的出版商今天表示，本名拉瓦多的季諾已經辭世，享壽88歲。人氣漫畫角色瑪法達（Mafalda）就是季諾的創作。

    法新社報導，布宜諾斯艾利斯出版社Ediciones de la Flor的負責人狄文斯基（Daniel Divinsky）在推特上寫道：「季諾已經逝世。這個國家和世界上所有的好人都將為他哀悼。」

    筆名季諾的拉瓦多（Joaquin Salvador Lavado）在1964年創造出瑪法達這個角色。這部連環漫畫先是風行於拉丁美洲、歐洲與亞洲許多地區的報刊，接著出書。

    季諾1932年生於阿根廷曼多薩（Mendoza），為西班牙移民的後代。他在曼多薩市的美術學院就讀後，於18歲推出自己第一部漫畫。

    季諾當初是為了電器行銷活動，創造出瑪法達這名討厭共產主義和喝湯、熱愛披頭四（The Beatles）的6歲小女孩。

    在以瑪法達為主角的漫畫中，季諾透過一群孩子的觀點來反映成人的世界。女作家三毛（1943-1991年）最早將瑪法達翻譯成中文版「娃娃看天下」介紹給台灣讀者。

    季諾在1976年阿根廷軍事政變後逃至米蘭，接著於1990年成為西班牙公民，生前曾寓居於馬德里、巴黎、米蘭和布宜諾斯艾利斯等城市。

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