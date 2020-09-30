荒謬！貝多芬《歡樂頌》被中共列為宗教音樂 禁止當教材

據中國網友爆料，中共將歐洲聯盟的盟歌《歡樂頌》定義為宗教音樂，此後禁止在學校中教授。示意圖。（路透）

2020/09/30 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了掌握統治權，常以各種理由與藉口「和諧」、封殺不符合共產黨價值觀的事物；如今中共又做出了一項令人傻眼的「創舉」：將「樂聖」貝多芬（Ludwig van Beethoven）的《歡樂頌》定義為「宗教背景音樂」，此後禁止教授，此舉遂引發中國網民批評。

有中國網友在網路上爆料，根據政府官員指示，新學期開始後，教師須避免宗教音樂在教材中出現，包括有宗教背景的樂器與音樂（例如貝多芬第九號交響曲第四樂章，即俗稱的《歡樂頌》），要求教師自行調整教材內容，倘若出現問題，教師個人負全責。

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《歡樂頌》一曲的前身為德國著名詩人席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）於1785年所著之同名詩歌，而後成為貝多芬創作第九號交響曲的靈感來源；如今《歡樂頌》不但被選為歐洲聯盟的盟歌、歐洲委員會會歌，更被譽為是「歐洲之歌」，因此《歡樂頌》在樂壇中的地位不言而喻。

中國網友因此感嘆，如果宗教音樂不能教，那巴赫、巴洛克時期等相關知識是不是也不能出現在教材中；另外一些中國網友也批評，中共禁了文學、禁了歷史、禁了政治、禁了宗教、禁了粵語、蒙古語、朝鮮語、禁了網絡、禁了結社、禁了言論自由，現在更連音樂都不能教了。

中國網友在通訊軟體爆料，中國政府把（俗稱歡樂頌）宗教背景音樂，此後禁止教材中出現此類曲目。（圖擷取自微博）

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