評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位

中共總書記習近平。（美聯社）

2020/09/30 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政治局28日開會研究經濟、社會發展議題，審議《中國共產黨中央委員會工作條例》，由總書記習近平主持。中媒報導，制定推出此條例是「堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求」等。對此，前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤接受《自由亞洲電台》訪問時表示，該條例恐鞏固習永遠核心地位。

中媒報導，該會議上強調，制定推出《中國共產黨中央委員會工作條例》除堅定維護以習近平為核心的黨中央權威、集中統一領導的必然要求，還稱其對黨中央的領導地位、體制、職權、方式及決策部署、自身建設等做出全面規定，替加強中央委員會工作提供基本遵循。會議也要求，中央委員會、中央政治局及常會組成人員，得帶頭執行黨章與該條例等黨規。

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《自由亞洲電台》報導，鮑彤表示，若該條例中須以習近平為核心，即黨的文件正式肯定習「永遠是中央委員會的核心」，除非廢除才能無效，並指首位提出核心者為前領導人鄧小平，其對核心定義為「說話說了算」，例如過去毛澤東是核心、毛說了算，毛死了看誰是核心、誰就說了算。

報導提到，該條例的約束力堪比中共黨章，也是繼中共黨章後，習近平的名字再被寫入中央文件。山西文史學者龐俊表示，該條例最引人矚目的是「進一步鞏固個人對全黨的領導」，把部分潛規則變明規則。

報導提及，獨立學者張叔平則認為，自己是首次聽說把在任領導人的名字「確定在中共文件中」，這可能是第一次，「從終身制到這份文件，應該是一脈相承」，並推測既為專制獨裁，就要成世界的主宰。

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