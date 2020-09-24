8年前「良心話」被挖出 胡錫進 : 中國是全世界的笑料

2020/09/24 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯胡錫進時常透過社論或是微博、推特發表「戰狼」言論，被推特官方註記為「中國國營媒體」，不過胡錫進過去砲轟中國政府的「良心話」被網友挖出，當時他稱「中國是全世界的笑料」。

近兩個月胡錫進面對美國官員訪台不斷透過微博發表偏激言論，宣稱如果還有美國國務卿、國防部長繼續訪問台灣，「解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂『總統府』上空」；針對印度、中國衝突問題，胡錫進也多次發表「戰狼」言論。

不過，中國網友卻發現胡錫進在2012年6月22日上午10點36分，在微博發文指出，「假如我不是中國人，我一定會活得敞亮，少很多糾結。我會看中國熱鬧，它又大又窮又折騰又沒人緣，人多得像螞蟻。它的發展更像是心比天高命比紙薄的掙扎，是全世界優雅人士的笑料。可惜我就是中國人，生在國家和所有國民與命運抗爭的激流中，看遍成功，也看遍失敗和殊死般爭執。我愛、恨、心疼這個國家。」

許多中國網友認為，胡錫進當年「第一次說了良心話」，也有中國網友指出，「原來你8年前就預測到了」、「你讓五毛們如何不迷茫？」不過這番言論也惹毛其他「中共小粉紅」，他們齊聲大罵「你應該打死你爹娘說你們他媽的生錯了地方」、「您對自己終將被釘在歷史恥辱柱上的形式有何看法？」。

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