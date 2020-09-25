中官方教科書竄改《聖經》耶穌成殺人犯 網傻眼：教廷還想建交嗎？

中國官方教科書篡改《聖經》，將耶穌汙衊成殺人犯。（圖截自微博）

2020/09/25 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓宗教自由的舉動層出不窮，不料，竟上升至公然篡改《聖經》的程度。有網友近日爆料，官方教科書竟竄改《聖經》內容，將耶穌赦免淫婦的故事，扭曲成耶穌拿石頭砸死婦人，嚴重污衊耶穌形象，台灣網友看後也傻眼表示，「教廷還想跟這樣的國家建交嗎？」

綜合媒體報導，涉事的教科書《職業道德與法律》在課文中引用，《新約聖經》約翰福音第八章中耶穌赦免淫婦的故事，原文寫道「耶穌就直起腰來，對他們說：『你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他』。他們聽見這話，就從老到少，一個一個都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對她說：『婦人，那些人在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎』，她說：『主啊，沒有』。耶穌說：『我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了』！」

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但教科書卻將經文竄改，變成「耶穌曾對群情激憤要打死一個犯了罪的婦女的眾人說：『你們誰要是自己沒有犯罪過錯，就上前來打死他。』聽了這話，大家都不再向前了。當眾人都退去時，耶穌拿起石頭打死了這個婦女，並說道：『我也同樣是個罪人。但如果法律只能由毫無瑕疵的人執行的話，法律就只會死亡。』」，還在問答部分寫道，「通過這個小故事，你是怎樣看待法律的？」

致力推動中國宗教自由與法治的美國「對華援助協會」（China Aid Association）痛批，這明顯是惡意扭曲《聖經》，並對耶穌的形象構成嚴重的歪曲和褻瀆，並指原文中耶穌是救人而非殺人，更從來沒有宣稱過自己是有罪的。

香港中文大學崇基神學院教授邢福增表示，他推測，這次事件應是該書作者及出版社編輯的問題，並沒有對課文中的內容作出認真的編審所致，未必與中國近日加強打壓宗教直接有關。

據悉，《職業道德與法律》是由電子科技大學出版社出版的中等職業教育教科書，力求貫徹中共十八大精神和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》等黨精神而編寫，在2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。

有教徒表示，雖然這本書並未大規模使用，經強烈抗議後也撤下，但仍有部分學校繼續使用，台灣網友看完後也傻眼表示「教廷還想跟這樣的國家建交嗎」？

涉事教科書在2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。（圖截自微博）

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