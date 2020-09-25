為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中官方教科書竄改《聖經》耶穌成殺人犯 網傻眼：教廷還想建交嗎？

    中國官方教科書篡改《聖經》，將耶穌汙衊成殺人犯。（圖截自微博）

    中國官方教科書篡改《聖經》，將耶穌汙衊成殺人犯。（圖截自微博）

    2020/09/25 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓宗教自由的舉動層出不窮，不料，竟上升至公然篡改《聖經》的程度。有網友近日爆料，官方教科書竟竄改《聖經》內容，將耶穌赦免淫婦的故事，扭曲成耶穌拿石頭砸死婦人，嚴重污衊耶穌形象，台灣網友看後也傻眼表示，「教廷還想跟這樣的國家建交嗎？」

    綜合媒體報導，涉事的教科書《職業道德與法律》在課文中引用，《新約聖經》約翰福音第八章中耶穌赦免淫婦的故事，原文寫道「耶穌就直起腰來，對他們說：『你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他』。他們聽見這話，就從老到少，一個一個都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對她說：『婦人，那些人在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎』，她說：『主啊，沒有』。耶穌說：『我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了』！」

    但教科書卻將經文竄改，變成「耶穌曾對群情激憤要打死一個犯了罪的婦女的眾人說：『你們誰要是自己沒有犯罪過錯，就上前來打死他。』聽了這話，大家都不再向前了。當眾人都退去時，耶穌拿起石頭打死了這個婦女，並說道：『我也同樣是個罪人。但如果法律只能由毫無瑕疵的人執行的話，法律就只會死亡。』」，還在問答部分寫道，「通過這個小故事，你是怎樣看待法律的？」

    致力推動中國宗教自由與法治的美國「對華援助協會」（China Aid Association）痛批，這明顯是惡意扭曲《聖經》，並對耶穌的形象構成嚴重的歪曲和褻瀆，並指原文中耶穌是救人而非殺人，更從來沒有宣稱過自己是有罪的。

    香港中文大學崇基神學院教授邢福增表示，他推測，這次事件應是該書作者及出版社編輯的問題，並沒有對課文中的內容作出認真的編審所致，未必與中國近日加強打壓宗教直接有關。

    據悉，《職業道德與法律》是由電子科技大學出版社出版的中等職業教育教科書，力求貫徹中共十八大精神和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》等黨精神而編寫，在2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。

    有教徒表示，雖然這本書並未大規模使用，經強烈抗議後也撤下，但仍有部分學校繼續使用，台灣網友看完後也傻眼表示「教廷還想跟這樣的國家建交嗎」？

    涉事教科書在2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。（圖截自微博）

    涉事教科書在2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。（圖截自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情解封中國教會開門仍難！42條嚴規 被迫歌頌習近平
    2020/08/06 00:01

    疫情解封中國教會開門仍難！42條嚴規 被迫歌頌習近平
    維穩字典裡沒佛法？中國查禁法師著作 台灣淨空、證嚴都中箭
    2020/07/20 22:21

    維穩字典裡沒佛法？中國查禁法師著作 台灣淨空、證嚴都中箭

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    「習」愛世人？中國加強掃蕩家庭教會 逼迫基督徒「愛國」
    2019/09/05 22:36

    「習」愛世人？中國加強掃蕩家庭教會 逼迫基督徒「愛國」
    極權數位化！中共利用手機App管控鄉村宗教輿情
    2019/08/25 22:41

    極權數位化！中共利用手機App管控鄉村宗教輿情
    國際今日熱門
    巴黎協定5週年 聯合國宣布12月辦氣候峰會
    2020/09/24 16:56

    巴黎協定5週年 聯合國宣布12月辦氣候峰會

    中國自評清華大學「世界一流」 清大教授︰自娛自樂、國際笑話
    2020/09/24 16:02

    中國自評清華大學「世界一流」 清大教授︰自娛自樂、國際笑話

    被《環時》點名禁止入境中國 2澳學者：沒申請簽證
    2020/09/24 16:28

    被《環時》點名禁止入境中國 2澳學者：沒申請簽證

    諾貝爾獎加碼！ 今年得主獎金破3千萬
    2020/09/24 15:40

    諾貝爾獎加碼！ 今年得主獎金破3千萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播