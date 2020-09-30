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    酸中共如「籠中鳥」 余茂春： 自己不會飛卻怪世界對牠太警惕

    美國國務院華裔智囊余茂春（Miles Yu，圖右）深受國務卿龐皮歐（圖左）倚重。（圖擷取自美國國務院）

    美國國務院華裔智囊余茂春（Miles Yu，圖右）深受國務卿龐皮歐（圖左）倚重。（圖擷取自美國國務院）

    2020/09/30 08:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張，被稱為美國「抗中推手」的美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春，再於推特上發文，諷刺中共是「籠中鳥，自己不會飛、卻認為會飛是種病；自己威脅世界，卻責怪世界對它太警惕」。

    余茂春po文「就像籠中鳥、認為會飛是一種病，中共從來不了解美國國際聯盟背後的價值觀、規則和自由的力量。它還覺得，『自由世界』都在冒犯它、早該背棄。中共威脅世界，還責怪世界對它保持警惕。」

    余茂春出生於中國，1985年到美國留學，現任龐皮歐首席中國政策顧問，被稱為是近年美國抗中政策的主要謀略者，一直是屬於幕後人物，直到近日前美媒曝光了余茂春的角色及地位，立即被中共追擊為「頭號戰犯」，將他視為「漢奸」，接連透過類公審做法，先將他原被刻在重慶永川中學的名字被硬生生砍掉，還將他從「族譜」中除名，余茂春日前還反諷是「鬧劇」一場。

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