酸中共如「籠中鳥」 余茂春： 自己不會飛卻怪世界對牠太警惕

2020/09/30 08:33

〔即時新聞/綜合報導〕美中關係緊張,被稱為美國「抗中推手」的美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春,再於推特上發文,諷刺中共是「籠中鳥,自己不會飛、卻認為會飛是種病;自己威脅世界,卻責怪世界對它太警惕」。

余茂春po文「就像籠中鳥、認為會飛是一種病,中共從來不了解美國國際聯盟背後的價值觀、規則和自由的力量。它還覺得,『自由世界』都在冒犯它、早該背棄。中共威脅世界,還責怪世界對它保持警惕。」

請繼續往下閱讀...

余茂春出生於中國,1985年到美國留學,現任龐皮歐首席中國政策顧問,被稱為是近年美國抗中政策的主要謀略者,一直是屬於幕後人物,直到近日前美媒曝光了余茂春的角色及地位,立即被中共追擊為「頭號戰犯」,將他視為「漢奸」,接連透過類公審做法,先將他原被刻在重慶永川中學的名字被硬生生砍掉,還將他從「族譜」中除名,余茂春日前還反諷是「鬧劇」一場。

Like caged birds that think the ability to fly is a disease, the CCP never understands the power of values, rules, and freedom behind America's int'l alliances. Even "free world" offends them as being passe. The CCP threatens the world but blames the world for being vigilant.