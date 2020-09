被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

2020/09/20 10:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普對中政策幕後推手、現任美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春,日前網上流傳一則稱是他故鄉中國安徽省余氏家族大罵他是「漢奸」,還將他從族譜中刪除,余茂春終於提出回應,「把我的名字從一個我從未聽說,也從未關心過的族譜圖上刪除,這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

綜合媒體報導,日前網路流傳一段影片,稱是中國安徽的余氏家族,一群老人聚集在會議室內開會,牆上貼着橫幅,寫著「憤怒聲討漢奸余茂春,開除余茂春族籍,驅逐出族譜」,老人逐位聲討余茂春,公布他的「罪行」。

針對這段影片,余茂春昨天的推特上回應,「把我的名字從一個我從未聽說,也從未關心過的族譜圖上刪除,這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」,還配上1995年上映的電影《超齡插班生》的片段,劇中老師說:「最終侮辱,願上帝憐憫你的靈魂…」

多位網友在po文中留言挺余茂春「這是純粹的BS宣傳,旨在使被圍困的Xi和他的親朋好友感覺更好,這是《阿Q》的另一個例子。繼續努力!」、「那是一個木偶戲,只會讓演員,導演和製片人自己感到尷尬。」

Taking my name off a genealogical chart (族谱?)that I have never heard of, and never cared about, seems bizarre. The farce crumbles under the weight of its absurdity. https://t.co/ZHYifG9kEr