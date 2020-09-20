被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

川普政府重要中國政策智囊余茂春。（圖取自網路）

2020/09/20 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中政策幕後推手、現任美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春，日前網上流傳一則稱是他故鄉中國安徽省余氏家族大罵他是「漢奸」，還將他從族譜中刪除，余茂春終於提出回應，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜圖上刪除，這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

綜合媒體報導，日前網路流傳一段影片，稱是中國安徽的余氏家族，一群老人聚集在會議室內開會，牆上貼着橫幅，寫著「憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜」，老人逐位聲討余茂春，公布他的「罪行」。

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針對這段影片，余茂春昨天的推特上回應，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜圖上刪除，這似乎很奇怪。鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」，還配上1995年上映的電影《超齡插班生》的片段，劇中老師說：「最終侮辱，願上帝憐憫你的靈魂…」

多位網友在po文中留言挺余茂春「這是純粹的BS宣傳，旨在使被圍困的Xi和他的親朋好友感覺更好，這是《阿Q》的另一個例子。繼續努力！」、「那是一個木偶戲，只會讓演員，導演和製片人自己感到尷尬。」

Taking my name off a genealogical chart （族谱？）that I have never heard of, and never cared about, seems bizarre. The farce crumbles under the weight of its absurdity. https://t.co/ZHYifG9kEr — milesyu （@milesyu10） September 19, 2020

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