川普提名巴瑞特遞補大法官 美參院擬10/12聽證會以求大選前過關

美國總統川普（左）提名保守派的聯邦法官巴瑞特（右）成為大法官，以擴大保守派在最高法院的優勢。對此，共和黨掌握的參議院規劃在10月12日舉行聽證會，力求在11月3日大選前通過提名案。（彭博）

2020/09/27 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世一週後，總統川普火速提名保守派的聯邦法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）成為繼任者，以擴大保守派在最高法院的優勢。對此，共和黨掌握的參議院規劃在10月12日舉行聽證會，並在11月3日大選前通過提名案。

綜合外媒報導，美參院司法委員會主席、共和黨的葛蘭姆（Lindsey Graham）在26日晚間發出的聲明中表示，該委員會將在10月12日舉行聽證會，並在接下來的3至4天進入提問和證詞階段。人事案預計在10月26日前進行全院表決，以趕在總統大選前完成。

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川普一再抨擊郵寄投票會造成選舉舞弊，又拒絕承諾如果敗選會和平轉移政權，他在本週表示，相信此次大選結果需要最高法院的裁決，因此巴瑞特的能否成為大法官，恐成為影響大選結果的關鍵因素。

在2000年大選時，佛羅里達州的票數十分接近，使選舉結果出現爭議。其後，案子送到最高法院，大法官以5比4的票數否決驗票，使共和黨的小布希確定贏得該州選舉人票，順利當選總統。

民主黨人反對共和黨加速參院聽證程序，資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）表示，過去6名的大法官提名人皆要大約8週的時間走完聽證程序，參議員需要有足夠的時間準備。此外，參院司法委員會的成員也包含擔任民主黨總統候選人拜登副手的賀錦麗（Kamala Harris），這也給予她拉抬聲勢的機會。

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