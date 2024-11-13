中國處死3名性侵未成年犯人 惡行全曝光

中國對3名性侵未成年囚犯執行死刑。（情境照）

2024/11/13 21:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（13）日經最高法院批准，對郭姓小學教師、尚姓務工人員、公姓農民共3名強姦未成年犯人執行死刑。對此，最高法院強調，這是對嚴重性侵害未成年人犯罪行為的有力回應。

根據《央視》報導，罪犯郭某某為小學教師，2013年至2019年2月，利用其教職之便，先後強姦6名女學生共計百餘次，6名被害人初次被強姦時均不滿14歲。郭某某還多次猥褻另外3名未滿12歲女學生。

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罪犯尚某某為務工人員，自2011年至2020年間，專門在公園、廣場、公車、幼兒園門口等公共場所選取、結識低齡幼女，採取誘騙、脅迫等方式，將幼女帶至隱蔽處實施性侵害，共姦淫5名幼女，同時還對3名幼女進行猥褻。其間，尚某某甚至拍攝性侵過程及被害人隱私部位，以此要挾，長期姦淫4名幼女，導致一名受害人罹患重度憂鬱，多次自殺未果。

罪犯公某為農民，利用同村張某（女，化名）經常到其經營的小賣部玩耍之機，採取誘騙、脅迫等方式，長期精神控制張某，單獨或者夥同他人實施性侵害，時間自2015年夏天張某未滿12歲開始至2020年1月案發。其間，共單獨實施強姦8次、輪姦2次、單獨或共同猥褻40餘次，致張某不堪忍受，割腕及服農藥自殺身亡，歿年16歲。

最高法院表示，性侵害未成年人犯罪嚴重損害未成年人身心健康，對未成年人的人生蒙上陰影，使未成年人父母及家庭背負沉重精神負擔，社會影響特別惡劣，人民深惡痛絕。法院對此類犯罪堅決依法從嚴懲處，絕不手軟。

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