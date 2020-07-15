美國87歲大法官住院 最高法院自由派地位恐不保

美國自由派大法官金斯堡（見圖）昨（14）日證實被送醫治療。（路透）

2020-07-15 21:23:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由派大法官金斯堡（Ruth Bader Ginsburg）昨（14）日證實被送往巴爾地摩（Baltimore）的約翰·霍普金斯醫院接受治療。多年來，金斯堡的健康狀況一直是美國法律界關心的焦點，若金斯堡在川普執政期間被迫離開法庭，則讓川普有機會再任命一人，鞏固最高法院的保守多數派。

綜合外媒報導，金斯堡於13日開始出現發燒、發冷等症狀，當晚即被送往醫院，將留在醫院數日，接受「靜脈注射抗生素治療」，並表示金斯堡目前已獲「舒適的休息」。雖然媒體並未提及金斯堡可能遭受到何種感染，但《路透社》提到，科學界證實武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對年長者及已有病史的人特具威脅性。

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目前美國最高法院保守派以5比4占多數，若金斯堡在川普執政期間因身體因素被迫離開，則在未來數十年中，最高法院保守派將可取得絕對優勢地位。在過去，金斯堡一直是民主自由派的捍衛者，曾與中間派大法官聯手阻止「廢止墮胎權」，以及避免宗教進一步涉入公眾生活等。此次金斯堡是否能夠打敗病魔，將成為關注焦點。

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