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    速戰速決！ 川普拍板：本週末提名新任大法官

    美國總統川普21日確認，他將在25日或26日提名大法官遞補人選。（路透）

    美國總統川普21日確認，他將在25日或26日提名大法官遞補人選。（路透）

    2020/09/21 21:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國大法官金斯伯格病逝，意外成為今年美國總統大選的新變數，川普執意要在選前45天內，提名新的大法官，民主黨同聲反對，拜登還放話說，如果川普真的倉促提名，他當選後要撤銷這個人選。不過川普21日確認，他將在本週末提名大法官人選，並堅持參議院應在大選前完成任命投票。

    川普接受《福斯新聞》訪問時證實，他將在週五（25日）或週六（26日）宣布提名人選。美國共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）已表態支持川普推動大法官人選提名快速投票，僅少數共和黨參議員反對。

    稍早，白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）21日在接受哥倫比亞電視台（CBS）訪談時也確認，川普將在本週宣布最高法院大法官候選人，表示在大選前提名大法官仍有時間，並稱川普已經確認大法官提名人將是位女性。

    87歲美國聯邦最高法院大法官金斯柏格18日因為轉移性胰腺癌併發症與世長辭，結束27年的大法官生涯，金斯伯格辭世，也讓由9名大法官組成的美國最高法院出現一個空缺，目前大法官中保守派與自由派各為5人及3人，川普上任後已經任命過2位保守派大法官，若再提名一名保守派大法官，未來美國司法體系恐更為保守。

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