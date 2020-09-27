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    川普正式宣布 提名保守派巴瑞特遞補大法官

    美國總統川普提名保守派的聯邦法官巴瑞特（見圖）擔任最高法院大法官，若提名被通過，保守派大法官在最高法院擁有的席位將擴大至6比3。（路透）

    美國總統川普提名保守派的聯邦法官巴瑞特（見圖）擔任最高法院大法官，若提名被通過，保守派大法官在最高法院擁有的席位將擴大至6比3。（路透）

    2020/09/27 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國自由派女大法官金斯伯格逝世一週後，美國總統川普提名保守派的聯邦法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任最高法院大法官，若提名被通過，保守派大法官在最高法院擁有的席位將擴大至6比3。巴瑞特以反對墮胎等保守的宗教立場為外界所熟悉，她稍早也表示對於被提名深感榮幸。

    綜合媒體報導，最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日晚間逝世後，美國最高法院剩8名大法官，其中保守派和自由派的比例是5比3，川普26日宣布提名保守派的巴瑞特擔任最高法院大法官以填補遺缺。48歲的巴瑞特在2017年被川普任命為芝加哥聯邦第7巡迴上訴法院法官，在其任內十足展現其保守派立場，除對川普的強硬移民政策投下同意票，也支持擴大擁槍權，身為虔誠天主教徒的她也持反對墮胎的立場，因此支持墮胎權的組織也憂心該項議題接下來的發展走向。

    報導指出，若巴瑞特順利通過提名，保守派大法官在最高法院的席位將擴大至6比3，加上最高法院法官為終身制，外界認為這將影響最高法院在未來數十年，可能會傾向於做出保守的裁決。

    目前參議院司法委員會也計劃要擬定一個時間表，並於10月第二週安排聽證會，10月26日前完成全院表決通過她的人事議案，以確保在11月3日大選前通過這項人事任命。川普先前曾表示，今年11月的選舉恐出現爭議，而最終結果將由最高法院裁定，因此他堅持讓最高法院維持9名法官，並為此積極提名。不過民主黨總統候選人拜登則認為，參議院應等待選民選出新任總統及國會後再處理空缺。

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