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    爽！當年用近3000萬買下的畫作 如今可賣到快24億元

    收藏家1982年以81萬英鎊（約等同現在的100萬美元、新台幣2928萬元）買下的波提且利（Sandro Botticelli）畫作《持圓盤的年輕男子》，預估拍賣價格將突破8000萬美元（約新台幣23.4億元）。（圖擷自蘇富比）

    收藏家1982年以81萬英鎊（約等同現在的100萬美元、新台幣2928萬元）買下的波提且利（Sandro Botticelli）畫作《持圓盤的年輕男子》，預估拍賣價格將突破8000萬美元（約新台幣23.4億元）。（圖擷自蘇富比）

    2020/09/25 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲文藝復興時期早期畫家波提且利（Sandro Botticelli），於1470年代末或1480年代初完成的畫作《持圓盤的年輕男子》（Young Man Holding a Roundel），在1982年被收藏家以81萬英鎊（約等同現在的100萬美元、新台幣2928萬元）買下，如今即將回到拍賣市場，預估價格會突破8000萬美元（約新台幣23.4億元）。

    《CNN》報導，蘇富比表示，在接下來的大師週拍賣活動中，將會競拍《持圓盤的年輕男子》，雖然目前預計價格超過8000萬美元，但蘇富比古典大師繪畫部門負責人阿波斯特勒（Christopher Apostle）透露，這幅畫很有可能會賣破1億美元（約新台幣29.2億元）。

    阿波斯特勒說，《持圓盤的年輕男子》不僅是私人收藏當中最偉大的波提且利作品，而且被認為是私人收藏裡最好的文藝復興時期畫作之一，之後可能會有好多年沒有機會在市面上看到如此重要又美麗的文藝復興繪畫。

    波提且利以傑作《維納斯的誕生》和《春》而聞名，他被認為是西方藝術傳統中的關鍵人物，死後至今中只有十幾幅畫作流傳下來，其中大部分都由博物館收藏。

    波提且利的作品很少出現在市面上，2013年他的《聖母子與聖約翰和天使》被佳士得以1040萬美元（約新台幣3億元）拍出。儘管如今的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行使得許多頂級拍賣行取消拍賣，但阿波斯特勒對蘇富比之後的拍賣活動相當樂觀，因為藝術品的高端市場仍然看漲。

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