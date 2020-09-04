夢幻硬幣要出售了！上次賣到近3億元 比面額高1000萬倍

一枚1794年的「飄髮自由女神1美元硬幣」，於2013年賣出創下世界紀錄的1000萬美元（約新台幣2.93億元）。（路透）

2020-09-04 09:28:40

〔即時新聞／綜合報導〕收藏家夢寐以求的硬幣即將出售！一枚1794年的「飄髮自由女神1美元硬幣」，於2013年賣出創下世界紀錄的1000萬美元（約新台幣2.93億元），如今持有者打算將它賣掉。

據《CNN》報導，擁有史上最貴硬幣的收藏家莫蘭（Bruce Morelan）表示，這是一枚夢幻硬幣，他一直為自己擁有無價之寶而感到自豪，可惜他現在要讓它離開了。包括飄髮自由女神1美元硬幣在內，莫蘭將拍賣各種富有歷史意義的錢幣，總價值達到2000萬美元（約新台幣5.87億元）。

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回到硬幣鑄造的那個年代，美國從英國獨立出來後剛準備站穩腳跟，國會1792年通過了《鑄幣法案》，並於費城建立了美國首座鑄幣廠。費城鑄幣局在1794年10月開始生產銀幣，一天之內就製造了1758枚飄髮自由女神1美元硬幣。

這些硬幣並不是要進入市面流通的，而是由鑄幣局長黎頓郝斯（David Rittenhouse）作為紀念品分發給貴賓，例如國會議員、外國嘉賓、重要美國人士等等。

美國錢幣協會貨幣博物館館長穆德（Douglas Mudd）透露，當時美國仍受到獨立戰爭的影響，取得白銀和黃金並不是那麼容易，而這款硬幣的目的就是展示美國具有生產國家貨幣的能力。

穆德說，鑄幣局從古羅馬人那裡汲取靈感，來表達自由之類的概念，當年1758枚硬幣當中，目前只剩下130至140枚左右，經過仔細檢查後，確認莫蘭所擁有的是真品。

不過，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，莫蘭於8月時為潛在買家舉辦的展覽會門可羅雀，他有些擔心屆時拍賣會可能會不太順利，莫蘭的硬幣拍賣將於10月8日在拉斯維加斯的威尼斯人酒店展開。

飄髮自由女神1美元硬幣的背面。（路透）

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