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    港府逼12港青家屬接受中國官派律師 朱凱迪痛批：助紂為虐

    香港民主派立法會議員朱凱迪（前排右一）痛批，中國「官派律師」只為中國政權服務，無法確實代表12港青的權益，而李家超配合中國進行宣傳、混淆視聽，「助紂為虐，實在可恥至極」。圖為12名港青家屬召開記者會拒絕「官派律師」，呼籲立即讓家屬委託的律師會見當事人。（歐新社）

    香港民主派立法會議員朱凱迪（前排右一）痛批，中國「官派律師」只為中國政權服務，無法確實代表12港青的權益，而李家超配合中國進行宣傳、混淆視聽，「助紂為虐，實在可恥至極」。圖為12名港青家屬召開記者會拒絕「官派律師」，呼籲立即讓家屬委託的律師會見當事人。（歐新社）

    2020/09/19 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局長李家超宣稱，12名港青已依中國當局所提供的律師名單，各自「挑選」代表律師。對此，日前協助港青家屬召開記者會的香港民主派立法會議員朱凱迪痛批，受中國當局指派的「官派律師」只為中國政權提供服務，無法確實代表該案件當事人的權益，而李家超配合中國宣傳、混淆視聽，是在「助紂為虐，實在可恥至極。」

    李家超今天接受香港《無線電視》訪問時宣稱，12名港青狀況良好，並按照中國辦案單位提供的律師名單中，各自選擇其委任律師。他更強調，中國有中國自己的法律，無法要求中國當局配合香港的法治觀念。另外，外傳有港人偷渡來台，李家超則回應，至今未收到台灣官方回覆。

    對於李家超為中國辯護的說法，朱凱迪在臉書發文指出，強逼被扣留人接受代表中共利益的「官派律師」，並藉此拒絕家屬所委任的維權律師接觸當事人，一直是中共封鎖消息的慣用技倆。

    朱凱迪痛批，港府完全配合中共以「官派律師」為由，剝奪12名港青會見家屬所委任的維權律師的權利，港青家屬所委任的律師會見案件當事人的權利，本就受到中國《刑事訴訟法》所保障。而委任律師是否真能確實代表當事人的權益，至關重要。

    朱凱迪犀利質問，李家超如何肯定12名港人知道其家屬所委任的維權律師的存在？如何肯定12名港人自願捨「家屬律師」（家屬所委任的維權律師）而取「官派律師」？如何肯定12名港青在做選擇時沒有受到中國當局的威脅？

    朱凱迪怒轟，「家屬由始至終的要求都是讓12人與家屬委託的律師會面，這是最基本的人權保障，特區政府不但不幫忙，李家超更站在中共身邊混淆視聽，助紂為虐，實在可恥至極。」

    12名曾參與反送中運動的香港青年上月23日逃亡來台，卻遭中國公安攔截並秘密關押，至今已是第28日，在與外界隔絕、未能聯繫到委任律師的情況下，恐正在面臨酷刑或其他不人道的對待。而12名被送中港青的家屬所委託的多名中國維權律師，赴深圳看守所要求會見案件當事人，都遭中國以當事人已有「官派律師」為由拒絕。

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