求見12港青案當事人再度被拒！家屬委任律師控告公安作假

受港人家屬所委託的中國律師任全牛，昨日再度前往深圳鹽田看守所要求會見案件當事人被拒，看守所稱當事人已有辯護律師，卻拒絕透露辯護律師的姓名。對此，任全牛將控告深圳公安分局剝奪案件當事人的辯護權，更涉嫌「作假」。圖為12名港青家屬日前召開記者會。（美聯社）

2020/09/19 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被送中後被關押在中國深圳，至今已是第28日。受其中一名港人家屬所委託的中國律師任全牛，昨日再度前往深圳鹽田看守所要求會見案件當事人被拒，看守所稱當事人已有辯護律師，卻拒絕透露辯護律師的姓名。對此，任全牛將控告深圳公安分局剝奪案件當事人的辯護權，更涉嫌「作假」。同時，任全牛向深圳鹽田公安分局提交「刑事管轄權異議移送申請書」，正式要求中國政府將當事人移返香港。

12人關注組昨日在臉書發文指出，受12名港青之一的黃偉然家屬所委託的中國維權律師任全牛，昨日持深圳鹽田看守所先前要求的「公證委託書」，要求再度會見案件當事人黃偉然，並再度被看守所以「當事人已委託其他2名律師」為由拒絕。

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任全牛懷疑，深圳鹽田公安分局向黃偉然隱瞞家屬已聘請律師的事實，並指出黃偉然在中國境內身無分文又不認識中國國內律師，根本不可能再另外委託兩名律師，判斷應是「官派律師」。

對此，任全牛已向深圳鹽田檢察院遞交控告書，指控鹽田公安分局剝奪案件當事人黃偉然的辯護權，另外，公安分局拒絕提供「官派律師」的姓名電話，涉嫌作出虛假陳述，任全牛也遞狀要求鹽田檢察院展開調查。

根據《立場新聞》及《香港電台》報導，任全牛今日向鹽田公安分局提交「刑事管轄權異議移送申請書」，指出鹽田公安分局對該案無管轄權，正式要求中國政府將案件當事人移返香港接受司法審判。

而任全牛向鹽田公安分局所遞交的公證委託手續資料，也遭鹽田公安局駁回。對此，任全牛向鹽田檢察院提出告訴，指控鹽田公安分局違法剝奪案件當事人的辯護權。但至今，檢察院未正式接收控告書。

多名受家屬委託的中國維權律師，目前包含任全牛、盧思位及紀中久在內的3名具名並持有公證書的委任律師，皆被中國當局以案件當事人已委託其他律師為由，拒絕會見。

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