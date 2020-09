施壓中國！聯合國人權高專辦：讓12港青自行選擇其委任律師

2020/09/19 18:09

〔即時新聞/綜合報導〕12名港青被送中後被秘密關押在中國深圳,至今已是第28日,中國政府以12港青已有「官派律師」為由,阻止家屬所委任的中國維權律師與案件當事人會面。對此,聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR)發表聲明,呼籲中國政府確保12名港青的辯護權,並讓12名港青委任其辯護律師。

聯合國人權事務高級專員辦事處今日在推特發文,呼籲中國當局確保12名在海上被拘捕的港人有受到正當法律程序的辯護權,包含加速12名港人委任其辯護律師的流程。

請繼續往下閱讀...

貼文一出,各界網友留言表示,「12名港人的情況非常危急,中國沒有法治」、「希望聯合國對於踐踏人權的中國能採取明確具體的措施」、「他們甚至連選擇自己的律師的權利都沒有」、「他們應盡速被引渡回香港」。

We urge Chinese authorities to ensure due process rights to group of 12 Hong Kongers arrested at sea, including swift access to legal representation of their choosing.