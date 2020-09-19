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    施壓中國！聯合國人權高專辦：讓12港青自行選擇其委任律師

    聯合國人權理事會發表聲明，呼籲中國政府確保12名港青的辯護權，並讓12名港青委任其辯護律師。（圖擷取自推特＿@UNHumanRights）

    聯合國人權理事會發表聲明，呼籲中國政府確保12名港青的辯護權，並讓12名港青委任其辯護律師。（圖擷取自推特＿@UNHumanRights）

    2020/09/19 18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被送中後被秘密關押在中國深圳，至今已是第28日，中國政府以12港青已有「官派律師」為由，阻止家屬所委任的中國維權律師與案件當事人會面。對此，聯合國人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights／OHCHR）發表聲明，呼籲中國政府確保12名港青的辯護權，並讓12名港青委任其辯護律師。

    聯合國人權事務高級專員辦事處今日在推特發文，呼籲中國當局確保12名在海上被拘捕的港人有受到正當法律程序的辯護權，包含加速12名港人委任其辯護律師的流程。

    貼文一出，各界網友留言表示，「12名港人的情況非常危急，中國沒有法治」、「希望聯合國對於踐踏人權的中國能採取明確具體的措施」、「他們甚至連選擇自己的律師的權利都沒有」、「他們應盡速被引渡回香港」。

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