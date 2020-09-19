獲《時代》讀者票選第一 羅冠聰中英聲明：對港人承諾不變

羅冠聰誓言，抵抗暴政的承諾亦永世不變，將持續為香港與公義貢獻心力，而他也藉此全球曝光的機會籲請各界關注12名被送中的港青。（法新社）

2020/09/19 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法逼迫下流亡海外的香港眾志創黨主席獲《時代》雜誌（TIME）讀者票選第一，並被列入《時代》年度百大人物的票選環節中。對此，羅冠聰誓言，抵抗暴政的承諾亦永世不變，將持續為香港與公義貢獻心力，而他也藉此全球曝光的機會籲請各界關注12名被送中的港青，並期盼，受港府政權濫訴濫捕的政治犯能夠早日與家人重聚，還有流亡海外的民主派人士亦能早日返回民主光復的香港。

羅冠聰今日在臉書發文表示，感謝各位的厚愛，今日獲《時代》讀者票選入圍年度百大人物，顯示了港人對於香港民主的熱烈盼望，及港人不曾動搖的抵抗意志，「我相信不論誰被TIME的編輯部選中上榜，是香港抗爭者、之鋒、周庭或天琦，香港人都會全力支持，把握將香港人訴求在國際曝光的機會。」

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「在此，我希望十二位被困中國的朋友能平安回港；」羅冠聰並藉此難得機會籲請各界關注12名被送中的香港青年，他們已遭中國秘密關押近一個月，至今仍無法會見其家屬所委託的維權律師。對此，羅冠聰表示，希望12名港青能移送回港接受香港司法審判。

羅冠聰亦期盼，「全球民主國家能共同守護民主，遏止中共威權擴張；香港早日光復，民主到來；政治犯全部與家人重聚，而流亡海外的能早日回港，篤串魚蛋，飲杯奶茶，瞓餐好覺（安心入眠）。」

「名單的最終結果為何，其實絕不重要」羅冠聰誓言，「只要一息尚存，我都會繼續為香港、為公義發聲。4年前香港人投票選我成為最年輕的立法會議員，我宣誓服務香港人，而非暴政。這莊嚴承諾，永世不變。」文末，羅冠聰也與港人共勉，「置身黑暗也別失去希望，共同奮鬥。」

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