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    厄瓜多監獄爆發大規模鬥毆 至少15名囚犯死亡

    厄瓜多監獄發生大規模鬥毆事件，囚犯家屬站在外面等待消息。（路透）

    厄瓜多監獄發生大規模鬥毆事件，囚犯家屬站在外面等待消息。（路透）

    2024/11/13 11:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家厄瓜多最大監獄今日傳出暴力事件，多名囚犯集體鬥毆導致多人受傷，目前已知15人死亡。

    根據美聯社報導，位於厄瓜多最大城市瓜爾基亞（Guayaquil）的濱海（Litoral）監獄，目前關押約1萬名囚犯。當地時間12日上午發生大規模騷動，隸屬不同幫派的囚犯在監獄內的涼亭互毆，造成至少15人死亡及14人受傷。

    厄瓜多總檢察長辦公室表示，目前已重新控制局勢並展開大規模搜查，將對9名涉事囚犯提起謀殺指控。當局已派遣大量警察及軍隊駐守戒備。

    這起事件凸顯了厄瓜多監獄系統長期以來的問題。由於監獄過度擁擠、管理腐敗，加上與毒品集團有關的幫派滲透，許多囚犯持有從外部走私的武器，導致監獄內的幫派衝突屢見不鮮，使厄瓜多監獄成為拉丁美洲最致命的監獄之一。

    自2001年以來，厄瓜多監獄爆發數十起暴力事件，已造成400多人喪命。沿海監獄也於2021年發生大規模暴動，當時共有119名囚犯死亡。

    今年1月，臭名昭彰的幫派首領菲托（Fito）越獄，在全國掀起暴力浪潮。厄瓜多35歲總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布進入緊急狀態，並出動武裝部隊展開鎮壓行動。

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