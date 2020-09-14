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    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待

    前香港眾志秘書長黃之鋒投書《華盛頓郵報》呼籲各界關注12名被送中港人的情況，並指出在中國秘密審判與嚴刑逼供之下，身體上的虐待以及剝奪自由和人的尊嚴似乎是不可避免的。（美聯社）

    前香港眾志秘書長黃之鋒投書《華盛頓郵報》呼籲各界關注12名被送中港人的情況，並指出在中國秘密審判與嚴刑逼供之下，身體上的虐待以及剝奪自由和人的尊嚴似乎是不可避免的。（美聯社）

    2020/09/14 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施後，包含香港眾志創黨主席羅冠聰等港人紛紛遠走他鄉，走避政治迫害。包括香港民運組織「香港故事」成員李宇軒在內的12名港人上月23日被中國公安逮捕，罪名是企圖偷渡逃亡到台灣，且已被秘密關押至深圳，至今仍生死未卜。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒投書美國《華盛頓郵報》，呼籲關注這12名「被送中」港人，並指出，在中國秘密審判與嚴刑逼供下，他們無可避免將受到身體上的虐待、剝奪自由和尊嚴。

    黃之鋒日前投書《華盛頓郵報》，指出12名港人現在都被居留在中國，而中國禁止律師接觸12名港人，而根據中國法律，12名港人恐面臨嚴厲的罪刑。他擔憂，中國嚴苛的法律制度廣泛實行秘密審判以及嚴刑逼供，使12名港人的處境極為緊迫。

    黃之鋒指出，「我曾想過如果我被拘留並送往中國會發生什麼。身體上的虐待以及剝奪自由和人的尊嚴似乎是不可避免的。」

    黃之鋒感嘆，「與我深愛的家人和朋友分開也將令人心碎。但是，如果我遭受這種不幸，我希望國際社會將繼續與香港人民站在一起。」

    黃之鋒繼續說，「對於政治犯來說，最難以忍受的考驗是看著自己的房屋陷入專制統治，而其他人則繼續從金融中心獲得經濟和其他收益，彷彿什麼也沒有發生。」

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