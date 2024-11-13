加拿大特斯拉撞擊起火4死1生還 救援民眾：車門當時打不開

加拿大多倫多10月下旬發生特斯拉自撞起火4死事故，如今傳出車門當時無法打開。圖為燒毀後的車輛殘骸。（圖擷自@DeshGujarat「X」帳號）

2024/11/13 10:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多市中心10月24日凌晨0時10分許，有1輛特斯拉在自撞護欄後起火，造成車上4人死亡、1人驚險生還，當時見義勇為出手救援的路過司機近來對外透露，那輛特斯拉車門無法打開，因此自己只好打破車窗。

據美媒《People》報導，這輛今年才剛出廠的特斯拉上面載有5人，撞擊起火後造成26歲、29歲、32歲男子以及30歲女子當場死亡，另1名25歲女子則在被救出後送醫治療，沒有生命危險。

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勇於救人的73歲加拿大郵政司機哈珀（Rick Harper），近來對媒體指稱他在經過火燒車現場時，已經有其他人聚集在車輛旁，由於開不了車門只能不斷拍打後排座位車窗，他見狀連忙回到車上找來棍棒打碎玻璃，將25歲女子從後座拉了出來，但當時大家都沒發現車內還有其他人。

多倫多警督辛克萊（Phillip Sinclair）表示，警方非常感謝哈珀的救人行為，已找他了解當時的狀況，消防隊則著手調查火勢是否和電動車的電池有關，但當局並未對外說明4名死者是因撞擊身亡還是被燒死。

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