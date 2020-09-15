齊撐12名被送中港青！香港民主派：輿論施壓中國有益無害

香港民主派立法會議員朱凱迪、前香港眾志成員羅冠聰、黃之鋒、周庭等多名香港民主派人士皆持續呼籲各界高度關注12名被送中港青。圖為香港畫師Ar YU聲援12名被送中港青的作品。（香港畫師Ar YU授權）

2020/09/16 01:11

〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被中國政府關押至今音訊全無，生死未卜。包含香港民主派立法會議員朱凱迪、前香港眾志成員羅冠聰、黃之鋒、周庭等多名香港民主派人士持續呼籲各界高度關注12名被送中港青。近來，有親中派宣稱高調聲援會造成反作用力。對此，香港沙田區議員趙柱幫與朱凱迪指出，高調關注12名被送中的港青，能夠持續施壓中國政府，對12名港青只會有益無害。

黃之鋒持續在臉書發文，呼籲各界關注12名被送中港青的處境，也分享香港畫師Ar YU聲援12名被送中港青的作品。Ar YU在文中附上註解直言，「其實佢地都係人黎架！（其實他們都是人！）」，並在文末附上話題標籤，「#save12hkyouths（＃救援12名港青）」。

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香港沙田區議員趙柱幫15日在臉書發文引述中國維權律師王全璋所言，「讓輿論不停地關注，對被羈押的人來說只有好處、沒有壞處」。王全璋是中國政權下的黑獄受害者，在中國鎮壓維權律師的709大抓捕事件中，被以「顛覆國家」定罪。

「因為我的妻子和她的朋友們，所做這些工作，讓輿論不停地關注，當局非常尷尬、被動，壓力非常大，對被羈押的人來說只有好處、沒有壞處。」 王全璋說，「因為我了解到在我被關押將近五年期間內，有一些人在看守所就死掉了，但是因為我們這些人被關注，看守所的所長就曾經跟我說過這樣一句話，他說『我們的任務就是保證你的安全，你是我們這裡面的大熊貓。』他對我的身體健康狀況和生活的關注是比較特殊的。」

對此，朱凱迪15日也分享該則貼文，並在臉書另外發文指出，近來親中派宣稱，高調對於12名港青只會有反作用力。但明眼人都知道，這是為了動搖和分化家屬的心理戰。

朱凱迪表示，眾所周知中共恃強凌弱，如果香港人真的鴉雀無聲，12名港青在看守所的遭遇只會更壞更糟，關押期會更長。

朱凱迪指出，為了提醒中國深圳鹽田看守所，港人對此事件的高度關注，決定要舉辦中秋節明信片送情活動，在香港各區設立收信點，讓港人能把心意送進深圳，也要讓中國收到來自香港以及全球各地的壓力。

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