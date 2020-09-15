為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    齊撐12名被送中港青！香港民主派：輿論施壓中國有益無害

    香港民主派立法會議員朱凱迪、前香港眾志成員羅冠聰、黃之鋒、周庭等多名香港民主派人士皆持續呼籲各界高度關注12名被送中港青。圖為香港畫師Ar YU聲援12名被送中港青的作品。（香港畫師Ar YU授權）

    香港民主派立法會議員朱凱迪、前香港眾志成員羅冠聰、黃之鋒、周庭等多名香港民主派人士皆持續呼籲各界高度關注12名被送中港青。圖為香港畫師Ar YU聲援12名被送中港青的作品。（香港畫師Ar YU授權）

    2020/09/16 01:11

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被中國政府關押至今音訊全無，生死未卜。包含香港民主派立法會議員朱凱迪、前香港眾志成員羅冠聰、黃之鋒、周庭等多名香港民主派人士持續呼籲各界高度關注12名被送中港青。近來，有親中派宣稱高調聲援會造成反作用力。對此，香港沙田區議員趙柱幫與朱凱迪指出，高調關注12名被送中的港青，能夠持續施壓中國政府，對12名港青只會有益無害。

    黃之鋒持續在臉書發文，呼籲各界關注12名被送中港青的處境，也分享香港畫師Ar YU聲援12名被送中港青的作品。Ar YU在文中附上註解直言，「其實佢地都係人黎架！（其實他們都是人！）」，並在文末附上話題標籤，「#save12hkyouths（＃救援12名港青）」。

    香港沙田區議員趙柱幫15日在臉書發文引述中國維權律師王全璋所言，「讓輿論不停地關注，對被羈押的人來說只有好處、沒有壞處」。王全璋是中國政權下的黑獄受害者，在中國鎮壓維權律師的709大抓捕事件中，被以「顛覆國家」定罪。

    「因為我的妻子和她的朋友們，所做這些工作，讓輿論不停地關注，當局非常尷尬、被動，壓力非常大，對被羈押的人來說只有好處、沒有壞處。」 王全璋說，「因為我了解到在我被關押將近五年期間內，有一些人在看守所就死掉了，但是因為我們這些人被關注，看守所的所長就曾經跟我說過這樣一句話，他說『我們的任務就是保證你的安全，你是我們這裡面的大熊貓。』他對我的身體健康狀況和生活的關注是比較特殊的。」

    對此，朱凱迪15日也分享該則貼文，並在臉書另外發文指出，近來親中派宣稱，高調對於12名港青只會有反作用力。但明眼人都知道，這是為了動搖和分化家屬的心理戰。

    朱凱迪表示，眾所周知中共恃強凌弱，如果香港人真的鴉雀無聲，12名港青在看守所的遭遇只會更壞更糟，關押期會更長。

    朱凱迪指出，為了提醒中國深圳鹽田看守所，港人對此事件的高度關注，決定要舉辦中秋節明信片送情活動，在香港各區設立收信點，讓港人能把心意送進深圳，也要讓中國收到來自香港以及全球各地的壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    流亡海外首發聲！ 張崑陽親證「已離港」 千字文讓網友淚崩
    2020/09/15 23:33

    流亡海外首發聲！ 張崑陽親證「已離港」 千字文讓網友淚崩
    政權打壓日漸嚴峻 5案被起訴黃之鋒：維持日常應有的反抗
    2020/09/15 20:35

    政權打壓日漸嚴峻 5案被起訴黃之鋒：維持日常應有的反抗

    威士忌之王 皇家禮炮23年 獨獻台灣
    12港人被控偷越國境 中國律師：「國內移動」怎算越境？
    2020/09/15 20:04

    12港人被控偷越國境 中國律師：「國內移動」怎算越境？
    恐陷12港青處境更艱困！ 朱凱迪揭中共策略配合鐘聖雄口徑
    2020/09/15 19:39

    恐陷12港青處境更艱困！ 朱凱迪揭中共策略配合鐘聖雄口徑

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    潛台港人要遣返但送中很恰當？ 林鄭月娥強辯沒雙重標準
    2020/09/15 17:04

    潛台港人要遣返但送中很恰當？ 林鄭月娥強辯沒雙重標準
    國際今日熱門
    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士
    2020/09/15 06:05

    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    2020/09/15 05:56

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機
    2020/09/15 05:57

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機 影片

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象
    2020/09/15 06:00

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播