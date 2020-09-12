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    12港青返港恐面臨長年監禁！ 羅冠聰悲嘆：但那是最好結果

    香港眾志創黨主席羅冠聰說，最好的結局是12名港人返回香港，但即便如此，等待他們的仍是香港不公的司法制度下長年累月的監禁。圖為12名港人家屬在記者會上泣訴家人被送中後至今生死未卜。（美聯社）

    香港眾志創黨主席羅冠聰說，最好的結局是12名港人返回香港，但即便如此，等待他們的仍是香港不公的司法制度下長年累月的監禁。圖為12名港人家屬在記者會上泣訴家人被送中後至今生死未卜。（美聯社）

    2020/09/13 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕12名曾參與反送中運動的香港青年上月23日逃亡來台，卻遭中國公安攔截，秘密關押，至今已21日，仍情況不明。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰表示，最好的結局是12名港人返回香港，但即便是如此，等待他們的仍是香港不公的司法制度下長年累月的監禁。

    羅冠聰12日在臉書發文指出，12港人的未來或是現況，是面對著中國的嚴刑迫供、電視認罪、私下審訊、被定重罪，皆全然未知，現在只能猜測。他也感謝願意擔任12港人案辯護律師的中國維權律師，冒著被中國政府控以顛覆國家罪的風險承接該案。

    羅冠聰嘆道，局勢惡劣如此，香港政府當然不會有任何協助家屬的動作，皆因他們將對中共的「忠誠」，凌駕了他們生而為人的價值品德。以「港人的母親」自居的林鄭月娥絲毫體會不到被拘押、患有哮喘鄧棨然的母親落淚、千里尋子的難過。

    羅冠聰表示，現在香港人的願望僅僅是能夠安好地「回家」，而即使能走到回家這個「最好」的結局，等待港人的仍是長年累月，在香港不公的司法體制下監禁。

    羅冠聰也指出，在中共巨大的維穩鎮壓機器以及劍拔弩張的國際局勢下，香港當地與國際能夠發揮到的作用有限，如何透過國際作最有效的施壓，就像走鋼線一樣，只能非常謹慎、小心，相對隱密地試探。

    羅冠聰也籲請港人持續行動聲援該案，除了支持、信任家屬以及協助的團體、逼使香港港府表態，更要積極尋找最為絲毫與細微的資訊以及改變的可能，並盡力去推廣人道救援手足的議題，讓更多香港人得知事情的嚴重性。文末，羅冠聰再次祈願，「願十二人平安歸來。」

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