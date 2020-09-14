為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾遭中國逼供秘密關押！維權律師：見不到律師對12名港青不利

    曾遭中國政府以「顛覆國家罪」關押4年半的中國維權律師王全璋以親身經歷舉例指出，無法會見委託律師的情況對12名港青相當不利。（法新社）

    曾遭中國政府以「顛覆國家罪」關押4年半的中國維權律師王全璋以親身經歷舉例指出，無法會見委託律師的情況對12名港青相當不利。（法新社）

    2020/09/14 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕12名被送中港青的家屬所委託的中國維權律師盧思位，日前赴深圳看守所要求會見被捕港人，遭中國以被捕人已有「官派律師」為由拒絕。對此，曾遭中國政府以「顛覆國家罪」判處4年半徒刑的中國維權律師王全璋以親身經歷舉例指出，現在無法會見委託律師的情況對12名港青相當不利，也不能排除12名港人被關押在「秘密地點」的可能，中國執法人員逼供伎倆詭譎，可能會以貌似尊重、友善的態度，在12名港青於壓力環境下心志脆弱之際，誘使他們屈服並吐露更多事情，再從內容中尋找可套用的罪名。

    《香港電台》報導，王全璋指出，無法會見律師對12名被捕港青很不利，中國執法人員辦案時，未必會對被捕人士態度惡劣，甚至有可能以尊重和友好的態度對待，誘使被捕人講述更多內容，再從中尋找可用的內容，能否套用其他罪名。

    王全璋指出，中國當局在檢調的不同階段，以不同罪名指控被捕人士，是經常出現的情況，並以他在709大搜捕事件中的經驗為例，中國當局最初指控維權律師與民眾勾連，先以涉嫌「尋釁滋事」拘捕，之後才以「煽動顛覆國家政權罪」啟動調查，最後將維權律師們以「顛覆國家政權罪」定罪。

    王全璋指出，12名港青未必懂得中國執法人員的辦案伎倆，也未必清楚認知到被審查過程所說的每句話，都有可能影響將來被控的罪名。

    王全璋認為，委任律師無法會見當事人，也無法確認12名港青是否被關押在看守所，王全璋也舉自己親身經驗為例，當時審訊筆錄顯示他被關押在看守所，但其實是被關押在秘密地點，秘密關押所承受的壓力和痛苦遠比處於看守所更大，如此處境容易令被捕人士心志變得脆弱，而屈服配合中國執法人員調查。

    王全璋表示，中國刑事訴訟法有「親友辯護」制度，在沒有律師的情況下，港青的家人有權以辯護人身分，要求介入案件。

    中國2015年「709大抓捕」事件中，維權人士、律師遭大規模抓捕、鎮壓，其中，王全璋長期遭中國當局秘密關押，當局更在無律師陪同下，秘密開庭審判，最後以「顛覆國家政權」之罪名判處4年半徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台商回流1.1兆 彭博：因全球逐漸不信任中國
    2020/09/14 17:41

    台商回流1.1兆 彭博：因全球逐漸不信任中國
    12名偷渡港青被捕！家屬控深圳警施壓逼委任律師退出辯護
    2020/09/14 17:21

    12名偷渡港青被捕！家屬控深圳警施壓逼委任律師退出辯護

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    12名偷渡港青音訊全無 家屬在節目控港府沒有協助
    2020/09/14 10:26

    12名偷渡港青音訊全無 家屬在節目控港府沒有協助
    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待
    2020/09/14 00:46

    撐被送中12港青！黃之鋒投書《華盛頓郵報》：恐遭刑求虐待
    外傳5港人偷渡來台 香港保安局：台灣別窩藏香港罪犯
    2020/09/13 23:54

    外傳5港人偷渡來台 香港保安局：台灣別窩藏香港罪犯
    12港青返港恐面臨長年監禁！ 羅冠聰悲嘆：但那是最好結果
    2020/09/13 00:26

    12港青返港恐面臨長年監禁！ 羅冠聰悲嘆：但那是最好結果
    國際今日熱門
    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴
    2020/09/14 11:26

    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

    武漢肺炎》南韓首都圈防疫等級下調 中秋長假成大挑戰
    2020/09/13 20:25

    武漢肺炎》南韓首都圈防疫等級下調 中秋長假成大挑戰

    在中國就這樣幹？12被捕港青音訊全無 香港議員要求中方守法
    2020/09/13 20:48

    在中國就這樣幹？12被捕港青音訊全無 香港議員要求中方守法

    武漢肺炎》拚經濟！ 日本內閣官房長官稱債券發行無上限
    2020/09/13 20:48

    武漢肺炎》拚經濟！ 日本內閣官房長官稱債券發行無上限

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播