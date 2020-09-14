12名偷渡港青音訊全無 家屬在節目控港府沒有協助

12名香港青年計畫偷渡台灣遭中國海警截獲，正被關押在深圳市鹽田公安分局，音訊全無。對此，其中1名被捕港人鄧棨然的弟弟在節目上指香港政府沒有提供協助。圖為被捕港人家屬在12日召開記者會，對外做出聲明。（歐新社）

2020/09/14 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕12名香港青年計畫偷渡台灣遭中國海警截獲，正被關押在深圳市鹽田公安分局，20多天來無從與外界聯繫，中國外交部發言人華春瑩批，這12人企圖分裂中國。對此，其中1名被捕港人的家屬認為華春瑩的說法荒謬，又指香港政府沒有提供協助。

根據《香港電台》報導，被捕港人鄧棨然的弟弟在節目《千禧年代》中表示，華春瑩的說法荒謬，既然他哥哥在香港涉及的案件仍沒有結果，為何華春瑩能夠一口咬定他有犯法。

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鄧棨然弟弟說，他曾經致電鹽田公安分局，對方已無法確認身分為由，叫他聯絡香港警方或親自到深圳，但香港警方僅在一開始交付「拘留通知書」時聯絡過他一次，之後就在也沒出現，政府也沒有為家屬提供協助，作為一名普通市民，他已無計可施。

鄧棨然弟弟表示，他不會親自到深圳，一來到深圳要隔離14天，二來擔心自己的人身安全。

立法會議員朱凱迪表示，至今仍無法掌握被捕港人的情況，家屬委託的律師也無法和當事人見面。他指出，華春瑩的說法是扣「政治帽子」，將被捕港人定調為「港獨份子」，之後可能會上演電視認罪的戲碼，為中共政治宣傳。

香港立法會議員涂謹申和朱凱迪日前陪同家屬召開記者會，家屬提出4項要求︰拒絕中國選任的「官派律師」，讓家屬委託的律師和當事人會面；提供適當藥物給其中3名需定時服藥的港人；讓港人打電話給家屬；港府應該確保被捕人的權利，接回香港。

港府入境事務處「協助在外香港居民小組」及港府駐廣東經貿辦事處（駐粵辦）則稱，截至12日，已接獲其中10人的家屬求助，這12人「目前身體狀況良好」。

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