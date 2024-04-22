遠離菸酒！日本研究揭示早衰之謎：醛類物質是關鍵

專家呼籲，減少接觸酒精、空氣污染和菸草等，有利於減緩衰老、保持健康；示意圖。（路透資料照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆ ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/04/22 12:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕衰老是人類生命中無法避免的自然現象，但某些疾病或環境因素卻會加速這一過程。近日，日本名古屋大學一項研究帶來了突破性的發現，揭示了醛類物質與DNA損傷之間的密切關係，為延緩衰老和治療早衰疾病開闢了全新的途徑。

醛類物質是一類有機化合物，在細胞代謝過程中產生。通常情況下，我們體內擁有特殊的酶來分解這些物質，但如果這些酶的活性不足，醛類物質便會堆積，像是一股「搗蛋鬼」，干擾著細胞的正常運作。

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這項研究於2024年4月10日刊登在國際頂尖期刊《自然細胞生物學》（Nature Cell Biology）上。研究團隊發現，醛類物質與DNA和蛋白質發生反應，形成了DNA-蛋白質交聯（DPCs），進而阻礙了細胞的正常運作，導致衰老的發生。

醛類物質存在於我們的生活環境中，例如酒精、污染物和煙霧等，都可能產生這些物質。研究人員指出，患有早衰疾病的患者，如AMeD（再生障礙性貧血、智力低下和侏儒症），其體內分解醛類物質的酶活性不足，導致醛類物質積聚，進而造成DNA損傷和早衰。

研究團隊採用了一種名為「DNA-蛋白質交聯物測序技術」（DPC-seq）的方法，研究了醛類物質積聚與早衰疾病患者DNA損傷之間的聯繫。他們發現，TCR複合物、VCP/p97和蛋白酶體都參與了清除醛類物質引起的DNA損傷，這些物質若無法被有效清除，實驗鼠就會出現更加嚴重的早衰症狀。

簡單來說，TCR複合物專門修復轉錄相關的DNA損傷，而VCP/p97和蛋白酶體則負責清除損壞的蛋白質。這三者共同作用，幫助細胞修復DNA損傷，保持其正常運作。

這項研究揭示了醛類物質在DNA損傷和衰老中的重要角色，為治療早衰疾病提供了新的思路。研究人員表示，通過開發能夠清除醛類物質的藥物，或是增強細胞修復DNA損傷的能力，或許能夠延緩衰老和治療早衰疾病。

研究人員還指出，為了延緩衰老，我們應該盡量避免過度接觸可能產生醛類物質的物質和環境，包括限制酒精攝入、遠離空氣和煙霧污染，並戒菸。此外，保持健康的生活方式，如均衡飲食、定期運動和充足睡眠等，也有助於減緩衰老進程，保持身體健康。

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