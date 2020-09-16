《巧克力冒險工廠》啟發！ 雷根糖創辦人辦尋寶大賽送工廠

威力旺卡是你！美國雷根糖創辦人克雷恩近日舉辦全美尋寶大賽，邀請參賽者在美國各州尋找「黃金券」，尋獲者不僅可以獲得5000美金（約14.6萬新台幣）的獎金，最終贏家還真的可以獲得一間糖果工廠！（圖擷取自遊戲官網）

2020/09/17 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕威力旺卡是你！美國雷根糖（Jelly Belly，音譯為果凍豆）創辦人克雷恩（David Klein）近日舉辦全美尋寶大賽，邀請參賽者在美國各州尋找「黃金券」，尋獲者不僅可以獲得5000美金（約14.6萬新台幣）的獎金，最終贏家還真的可以獲得一間糖果工廠！

綜合外媒報導，克雷恩表示自己受《巧克力冒險工廠》啟發，決定在自己退休前辦一場「尋寶遊戲」；美國每州都會舉辦一場尋寶競賽，每場限定1000人參加，每名參賽者只要繳交49.99美元（約1460元新台幣）後，就可以獲得一組專屬的謎語，用來尋找「黃金券」，尋獲者不僅可以得到5000美金的獎金外，還可以參加終極尋寶遊戲，大獎是一間位在佛羅里達州的糖果工廠。

請繼續往下閱讀...

克雷恩表示，他希望這個活動能鼓勵大家與家人一起參加，甚至讓爺爺奶奶能跟孩子、孫子一起同樂，「我們在找你，查理（《巧克力冒險工廠》主角名字）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法