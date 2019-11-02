自學成才 香港糖人傳奇躍外媒

「糖人」的店主是一名杜先生，店鋪位於香港的長洲，是遊客必經的著名地標。杜先生正在擺設他完成的糖人。（法新社）

2019-11-02 14:05:47

〔即時新聞／綜合報導〕糖人是一種傳統民間手工技藝，製作的師傅會將熬化的蔗糖，或是麥芽糖，做成各種栩栩如生的人物、動物、植物造型。香港有一間名為「糖人」的店鋪，至今仍傳承這項手藝。

據法新社（AFP）報導，「糖人」的店主是一名杜先生，店鋪位於香港的長洲，是遊客必經的著名地標；在那裡，我們可以看見杜師傅用巧手將糖製成許多美麗的造型。

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糖人這項技術據說可遠溯至宋代，製作的工藝可分為三種：吹糖、畫糖、塑糖，過去經常能在街道上看見糖人師傅沿街叫賣的身影，現在卻越來越少見，手藝也恐漸漸失傳，以致香港幾乎很少人擁有這項技能。

杜師傅表示，他出生在中國潮州，經歷了文化大革命，「在那個時期，沒有食物，什麼都沒有；所以當我看見其他孩子擁有玩具時，我開始嘗試為自己製作一個」。他仍清楚記得，那時候在鄰里叫賣的糖人師傅，是如何將糖變幻成各種活靈活現的生物，他說：「雖然那時候的我沒有錢買糖人，但是我一直仔細觀察師傅的製作過程」。

後來杜師傅與家人在1980年移居香港，於2000年搬到長洲島，才開始了他的製糖生涯。他說：「在長洲，我看見了許多童年回憶，像是風箏、舞龍舞獅，那些你無法在城市看見的風景。然後我想起來了，我想要製作糖人」。長洲幾乎沒有四層以上的建築物，生活更為傳統，有著悠閒的鄉村氛圍。

在沒有任何指導下，杜師傅就開始實驗融化各種糖，他說：「我至少實驗了六個月，嘗試了十多種」，最後終於找到了正確的方式，讓糖柔韌到足以雕塑，「我的手上充滿了水泡，當時我幾乎要放棄了」。

製作糖人時，火候的控制是關鍵，過熱則太稀易變形，偏冷又會太硬無法塑形。現在，杜師傅已經可以赤手搓揉攝氏80度的糖團，而不畏懼。

糖人是一種傳統民間手工技藝，製作的師傅會將熬化的蔗糖，或是麥芽糖，做成各種栩栩如生的人物、動物、植物造型。杜師傅與他的植物造型糖人。（法新社）

糖人是一種傳統民間手工技藝，製作的師傅會將熬化的蔗糖，或是麥芽糖，做成各種栩栩如生的人物、動物、植物造型。杜師傅與他的動物造型糖人。（法新社）

糖人是一種傳統民間手工技藝，製作的師傅會將熬化的蔗糖，或是麥芽糖，做成各種栩栩如生的人物、動物、植物造型。杜師傅正在製作動物造型的糖人。（法新社）

糖人是一種傳統民間手工技藝，製作的師傅會將熬化的蔗糖，或是麥芽糖，做成各種栩栩如生的人物、動物、植物造型。杜師傅用來製作糖人的彩色糖料。（法新社）

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